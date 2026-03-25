Eva Anderson desmintió a Vero Lozano tras su polémica ausencia en la entrevista a Ian Lucas: "Me pidieron que..."

"No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires. Viví con normalidad esos días, ocupándome de mis hijos", dijo la rubia. "¿Habías pedido vos vacaciones?", le consultó el cronista. A lo que la ex MasterChef Celebrity explicó: "No, no. Ellos me habían pedido que arregle por un año y como yo no estaba convencida dije pruebo dos semanas y hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Al final yo no pude viajar, se los dije pero me dijeron que al final esos días no venga".

Así dejó en claro que no fue una decisión de ella de tomarse unos días sino que el indicaron eso de la producción de Vero Lozano. En tanto, al ser consultada por Ian Lucas, Anderson apuntó: "No voy a hablar más del tema sino como que es iempre lo mimo y ya es cansador. Hablemos de otra cosa, inventenme un romance nuevo. Es un momento tan importante en su vida... Que hablen de él, no me metan a mí".

Y sobre la versión de la existencia de un video con un futbolista casado que deslizó Yanina Latorre, Evangelina aclaró con firmeza: "Es un tema que ya está, si no se mostró el video es porque no existe. Yo estoy muy segura: nunca en mi vida salí ni saldría con un hombre casado. No hago algo que a mí no me gustaría que me hagan".

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La tajante opinión del hermano de Ian Lucas sobre los rumores con Evangelina Anderson

Teo, el hermano de Ian Lucas, sorprendió al dar su opinión sobre los rumores de romance que vincularon al cantante con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

“Le dije que disfrute, pero mi opinión era que no tenía que estar de novio”, se ssinceró el joven ante la consulta de Verónica Lozano por este tema.

Ian reaccionó con una risa nerviosa, mientras escuchaba la opinión de su hermano y la conversación siguió avanzando. “Lo que pasó después te tuvo que haber molestado también”, intervino la conductora.

“Sí, obvio, pero son cosas que pasan”, respondió Teo, restándole dramatismo. A lo que Ian coincidió de inmediato: “Son cosas que pasan”, repitió, en la misma línea.

Lejos de profundizar en la polémica, el ganador de MasterChef eligió darle otro enfoque a la experiencia: “Para mí es una experiencia de vida que te hace crecer y aprender”, aseguró, dejando en claro que prefiere correrse del escándalo.

Además, Ian Lucas también se refirió al rol de su familia durante ese momento de alta exposición: “Siempre se vio como que yo lo aconsejaba, pero cuando entré al programa era mucha exposición y me apoyé en ellos”, explicó el Youtuber.