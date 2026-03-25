Eva Anderson desmintió a Vero Lozano tras su polémica ausencia en la entrevista a Ian Lucas: "Me pidieron que..."

Tras la consagración de Ian Lucas como campeón de MasterChef Celebrity (Telefe) se generó un sorpresivo revuelo con la visita del cantante al ciclo de Verónica Lozano donde también trabaja Evangelina Anderson.
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La modelo Evangelina Anderson aclaró cómo se dio sus polémicos días de ausencia en el program Cortá por Lozano y contradijo a la conductora Verónica Lozano.
Tras la consagración de Ian Lucas como campeón de MasterChef Celebrity (Telefe) se generó un sorpresivo revuelo con la visita del cantante al ciclo de Verónica Lozano donde también trabaja Evangelina Anderson.
Sin embargo, llamó la atención que justo ese día la modelo no estaba presente en el programa de la tarde y la conductora aclaró qué fue lo que pasó.
"Ella me había pedido los días hace tiempo porque al principio vino por 15 días, le está gustando, se fue quedando, pero se había comprometido con los hijos para irse a algún lado este fin de semana largo", indicó Lozano aclarando que nada tiene que ver en la ausencia de la panelista la presencia de Ian Lucas en el estudio.
Sin embargo, en una nota con Intrusos (América Tv), Evangelina Anderson contó cómo vivió esos días de descanso y confirmó que ella no se pidió vacaciones y que desde la producción le sugirieron que se tome esos días, contradiciendo lo expuesto por la conductora.
"No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires. Viví con normalidad esos días, ocupándome de mis hijos", dijo la rubia. "¿Habías pedido vos vacaciones?", le consultó el cronista. A lo que la ex MasterChef Celebrity explicó: "No, no. Ellos me habían pedido que arregle por un año y como yo no estaba convencida dije pruebo dos semanas y hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Al final yo no pude viajar, se los dije pero me dijeron que al final esos días no venga".
Así dejó en claro que no fue una decisión de ella de tomarse unos días sino que el indicaron eso de la producción de Vero Lozano. En tanto, al ser consultada por Ian Lucas, Anderson apuntó: "No voy a hablar más del tema sino como que es iempre lo mimo y ya es cansador. Hablemos de otra cosa, inventenme un romance nuevo. Es un momento tan importante en su vida... Que hablen de él, no me metan a mí".
Y sobre la versión de la existencia de un video con un futbolista casado que deslizó Yanina Latorre, Evangelina aclaró con firmeza: "Es un tema que ya está, si no se mostró el video es porque no existe. Yo estoy muy segura: nunca en mi vida salí ni saldría con un hombre casado. No hago algo que a mí no me gustaría que me hagan".
Teo, el hermano de Ian Lucas, sorprendió al dar su opinión sobre los rumores de romance que vincularon al cantante con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.
“Le dije que disfrute, pero mi opinión era que no tenía que estar de novio”, se ssinceró el joven ante la consulta de Verónica Lozano por este tema.
Ian reaccionó con una risa nerviosa, mientras escuchaba la opinión de su hermano y la conversación siguió avanzando. “Lo que pasó después te tuvo que haber molestado también”, intervino la conductora.
“Sí, obvio, pero son cosas que pasan”, respondió Teo, restándole dramatismo. A lo que Ian coincidió de inmediato: “Son cosas que pasan”, repitió, en la misma línea.
Lejos de profundizar en la polémica, el ganador de MasterChef eligió darle otro enfoque a la experiencia: “Para mí es una experiencia de vida que te hace crecer y aprender”, aseguró, dejando en claro que prefiere correrse del escándalo.
Además, Ian Lucas también se refirió al rol de su familia durante ese momento de alta exposición: “Siempre se vio como que yo lo aconsejaba, pero cuando entré al programa era mucha exposición y me apoyé en ellos”, explicó el Youtuber.