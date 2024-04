El sentido mensaje de Jorge Rial al recordar el peor momento de su vida: "No era mi hora"

"En esta cama, hace exactamente un año, la vida intentó abandonarme de manera artera. Durante diez minutos ya no pertenecí a este mundo y todo se suspendió en el tiempo. Solo recuerdo calor y paz. Nada más y nada menos", comenzó Jorge Rial su emotivo posteo.

Y siguió: "No era mi hora. Me recuperé y volví. Más fuerte, más humilde, más humano, más amado, menos cauto, más feliz y con más ganas de disfrutar la vida. Me resetearon la vida. Como cuando apagas la tele para que todas las aplicaciones vuelvan a funcionar. Y vaya si funcionaron".

jorge rial 2.jpg

"Estoy de pie. Rodeado de amor. Como cuando me desperté y allí estaban Roció y Morena. Y María, que de golpe se encontró en una historia digna del realismo mágico de su país. Y antes, aún del otro lado, la voz de Fran que me pedía que no aflojara", remarcó el periodista.

"Y a los médicos colombianos, profesionales del amor. Y Omar, el ángel de la guarda que no dejo de golpear mi pecho hasta que el corazón se dignó a despertarse. Ni olvidarme de @doctorcapuya que voló solo para cuidarme. Y el amor de mis amigos y compañeros de trabajo que no creían en las noticias fatales que llegaban", reconoció el conductor sobre los profesionales que lo asistieron.

"Y a cada uno de los que desde hace más de 35 me acompañan y rezaron en hermosas cadenas de oración. Todos ustedes son parte de este recuerdo que vivo sin angustia ni dolor. Solo es agradecimiento. Tal vez fue el primer día de mi nueva vida. Gracias a todos. Ojalá sigamos mucho más tiempo juntos", finalizó conmovido Jorge Rial.

jorge rial posteo un año internacion.jpg

Jorge Rial admitió si ayudará o no económicamente a su hija Morena durante el embarazo

Tras confirmarse la noticia del embarazo de More Rial, fruto de su noviazgo con el boxeador Matías Ogas, Jorge Rial se refirió a esta noticia en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

El conductor contó que fue su hija quien le confirmó la linda noticia y reveló también si la ayudará económicamente en este particular momento de su vida.

“Me contó (Morena) que estaba embarazada. La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía, bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, precisó el periodista.

Y sobre cómo está el vínculo con la madre de su primer nieto Francesco, Jorge Rial explicó: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, me parece bien, se están curando un montón de heridas".

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: "Tengo entendido que es un boxeador, no lo conozco, no hablé nunca con él, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija".

Y consultado sobre si la ayudará económicamente en este proceso tras aquel cruce que tuvieron por el lugar donde vive la joven hace unos meses, Rial explicó: “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente. Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y nieto o nieta, lo que sea".