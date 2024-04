Jorge Rial admitió si ayudará o no económicamente a su hija Morena durante el embarazo

“Me contó (Morena) que estaba embarazada. La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía, bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, precisó el periodista.

Y sobre cómo está el vínculo con la madre de su primer nieto Francesco, Jorge Rial explicó: "Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, me parece bien, se están curando un montón de heridas".

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: "Tengo entendido que es un boxeador, no lo conozco, no hablé nunca con él, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija".

Y consultado sobre si la ayudará económicamente en este proceso tras aquel cruce que tuvieron por el lugar donde vive la joven hace unos meses, Rial explicó: “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente. Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y nieto o nieta, lo que sea".

La sorpresiva respuesta de More Rial cuando le preguntaron si su embarazo fue buscado

A casi un año de haber perdido un embarazo, en las últimas semanas se supo que More Rial está nuevamente embarazada de casi tres meses y esperando a su segundo hijo, ya que la mediática es mamá de Francesco, de cinco años, fruto de su relación con el cordobés Facundo Ambrosioni, su ex.

Lo cierto es que luego de Luis Ventura confirmase el rumor que circulaba sobre More y su embarazo, la influencer confió su molestia. Y si bien desde Socios del espectáculo, El Trece, aseguraron que la hija de Jorge Rial planeaba vender la primicia por un jugosa suma de dinero, en diálogo con LAM, América Tv, la propia Morena sorprendió a todos al hablar de la llegada del segundo hijo que espera junto a su actual novio.

“Si querés decímelo, si no, no ¿Fue buscado o lo trajo Dios de arriba?”, consultó directo el cronista del programa de Ángel de Brito, Santiago Sposato. Fue allí cuando Morena Rial sorprendió con su respuesta más sincera que nunca: “Lo trajo la cigüeña. Apareció... Mirá si me voy a poner a buscar un chico”.