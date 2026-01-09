Aseguran que el nuevo novio de Zaira Nara fue visto con otra mujer en un exclusivo hotel de Italia

Embed

Cómo fue la reacción de Zaira Nara tras la picante pregunta de Yanina Latorre por Robert Strom

Yanina Latorre suele ser protagonista de momentos que generan repercusión. En esta ocasión, la que quedó en el centro de la escena fue Zaira Nara, durante una transmisión en vivo de DGO, cuando la exangelita lanzó una pregunta directa sobre su relación con el empresario francés Robert Strom.

El comentario de Yanina apareció en el chat del programa y no pasó desapercibido. La reacción de Zaira fue inmediata: entre carcajadas pidió que se bloqueara a la usuaria y, con un tono divertido, deslizó: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.

La consulta de Latorre fue tan frontal como breve: “¿Seguís con Robert? Es muy caño”. En ese momento, Lola Latorre, que también participaba del streaming, leyó el mensaje en voz alta y Zaira, con humor, retrucó: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”.

A pesar de la situación, la modelo eligió mantener cierta reserva. “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”, expresó, intentando esquivar el tema. Aunque, en paralelo, dejó ver cómo vive esta etapa personal: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.

La charla siguió unos minutos más. Lola insistió con una repregunta que terminó sacando una definición breve pero significativa. “Pero vos estás muy tranqui, ¿conociendo?”, le dijo la influencer. Zaira, finalmente, confirmó: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.