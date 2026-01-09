A24.com

¿SE TERMINÓ EL AMOR?

Aseguran que el nuevo novio de Zaira Nara fue visto con otra mujer en un exclusivo hotel de Italia

Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara, fue visto en Milán con otra mujer, según reveló Fernanda Iglesias en Puro Show.

9 ene 2026, 15:54
El romance de Zaira Nara con el empresario francés Robert Strom ya venía generando mucha repercusión, pero ahora sumó un capítulo inesperado. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias tiró una bomba: el flamante novio de la modelo habría sido visto en Milán con otra mujer en el mismo hotel donde se hospeda.

“Hablamos de él unos días, ahora se volvió a Europa el fin de semana, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo de cuatro días que se llama Italia Polo Challenge 2026 en Courmayeur“, comenzó contando la periodista, poniendo en contexto los movimientos recientes del empresario.

La panelista no se quedó ahí y lanzó con picardía: “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”. Acto seguido, explicó cómo le llegó la información: “Tengo conocidos en el hotel, es una pareja, me dicen que lo vieron con una chica rubia”.

La versión se volvió aún más jugosa cuando Iglesias agregó detalles sobre la supuesta acompañante: “Me dijeron que iban de la mano, que averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”.

Embed

Cómo fue la reacción de Zaira Nara tras la picante pregunta de Yanina Latorre por Robert Strom

Yanina Latorre suele ser protagonista de momentos que generan repercusión. En esta ocasión, la que quedó en el centro de la escena fue Zaira Nara, durante una transmisión en vivo de DGO, cuando la exangelita lanzó una pregunta directa sobre su relación con el empresario francés Robert Strom.

El comentario de Yanina apareció en el chat del programa y no pasó desapercibido. La reacción de Zaira fue inmediata: entre carcajadas pidió que se bloqueara a la usuaria y, con un tono divertido, deslizó: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.

La consulta de Latorre fue tan frontal como breve: “¿Seguís con Robert? Es muy caño”. En ese momento, Lola Latorre, que también participaba del streaming, leyó el mensaje en voz alta y Zaira, con humor, retrucó: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”.

A pesar de la situación, la modelo eligió mantener cierta reserva. “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”, expresó, intentando esquivar el tema. Aunque, en paralelo, dejó ver cómo vive esta etapa personal: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.

La charla siguió unos minutos más. Lola insistió con una repregunta que terminó sacando una definición breve pero significativa. “Pero vos estás muy tranqui, ¿conociendo?”, le dijo la influencer. Zaira, finalmente, confirmó: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.

Embed

     

 

