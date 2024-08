El sentimental ida y vuelta de Mica Viciconte y Fabián Cubero por sus 7 años juntos: "Amor verdadero"

"Gracias por todos estos años de amor sano, de risas y desafíos. A festejar como sabemos hacerlo. Te amo", finalizó su mensaje la madre del pequeño Luca, quien nació a principios de mayo de 2022, fruto de su amor con el ex futbolista.

Mica Viciconte y Fabian Cubero

A lo que Fabián Cubero comentó completamente enamorado: “Qué lindas palabras. Por muchos años más de este amor verdadero”.

La pareja dejó a fines del año pasado la casa que alquilaban en un barrio privado de Escobar y fueron compartiendo con sus seguidores los avances de la obra de la nueva casa que construyeron en el exclusivo Nordelta, donde están instalados hace meses.

Cabe recordar que por su lado Poroto es padre de Indiana, Allegra y Sienna, hijas que tuvo con la modelo Nicole Neumann, con quien terminó la relación en un largo litigio en la Justicia.

mica viciconte fabian cubero aniversario.jpg

Mica Viciconte fue contundente al hablar de la revinculación de Indiana Cubero con Nicole Neumann

En una reciente entrevista con Intrusos, Mica Viciconte se sinceró sobre la relación actual entre Indiana Cubero y su madre, Nicole Neumann.

La panelista de Telefe destacó que, tras el acuerdo judicial alcanzado entre la modelo y su ex, Fabián Cubero, la relación entre madre e hija ha mejorado notablemente.

La integrante del programa de Ariel Rodríguez Palacios también le tiró una indirecta a la diosa de las pasarelas: "En los años que estoy con Fabián aprendí muchas, algunas que no haría como madre. En cada relación uno va aprendiendo. Yo aprendí cosas que, el día de mañana, no me gustaría trasmitirle a mi hijo".

Fabián Cubero, que estaba junto a Mica, se mostró feliz por la revinculación de Indiana y Nicole. "Después del acuerdo estamos bien y tranquilos", sostuvo.

El ex jugador agregó: "El acercamiento de Indiana y su mamá me parece importante, que pueda tener un buen vínculo con la madre". Al finalizar, el ídolo mencionó que ahora su hija pasa tiempo con él y con su ex.

"Indi vivió dos años conmigo, pero con el acuerdo volvemos a la normalidad. Con la mamá creímos que era un buen momento para que se revinculen", sentenció.