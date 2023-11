El significativo mensaje de Fabiana Liuzzi a Luis Ventura: "Siempre tan simple él"

Ventura fue muy claro y tajante. "Estoy en familia, siempre estuve así. Pero igual, imaginate que no voy a estar flameando una situación que es mía, íntima, por eso elijo no responder", manifestó.

Casualmente, en las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Liuzzi compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde está el padre de su hijo. La ex vedette le dedicó un significativo mensaje.

"Qué lindo recuerdo. Esta foto es en el parque de la casa de una de mis hijas. Qué hermosas vacaciones. Siempre tan simple él, siendo un grande", escribió la rubia, dejando en evidencia que mantiene una excelente relación con el periodista.

El tremendo dardo de Luis Ventura a Jorge Rial tras el reclamo judicial de Morena contra Silvia D'Auro

Morena Rial está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias contra Silvia D'Auro. La joven quiere llevarla a la Justicia por los maltratos que padeció cuando convivían bajo el mismo techo.

Alejandro Cipolla, el abogado de la joven indicó que el reclamo es por "cobro de honorarios, regulados en el expediente de alimentos y régimen de visita”. El letrado indicó que también podrían comenzar una segunda demanda por "torturas y vejaciones agravadas por la guarda".

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Luis Ventura opinó sobre la decisión de Morena de ir contra Silvia D'Auro. El periodista de América respaldó a la hija del conductor de Argenzuela: "Es una decisión de una persona que es mayor de edad".

Por otro lado, el panelista de A la tarde apuntó fuerte contra Jorge Rial, quien cuestionó el entorno que hoy rodea a Morena.

"Jorge dijo que Morena está envuelta en la marginalidad", señaló el cronista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Que haga ese tipo de declaraciones no es lindo, no es bueno, es su hija", acotó Ventura.

Por último, el periodista de América consideró que el ex Intrusos tendría que revisar su accionar. "Yo en los últimos días tuve una reunión con Morena, estuvimos charlando. Yo creo que el padre debería estar más pendiente. No me pidió consejo sobre este juicio a Silvia pero sí intercambiamos opiniones y miradas. Ella ya es una persona que toma sus decisiones", finalizó.