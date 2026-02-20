Las misteriosas pulseras de la China Suárez y Mauro Icardi que encendieron la polémica: qué simbolizan

Las pulseras de Mauro Icardi y China Suárez 1

Este tipo de accesorios, que se viralizaron en redes y fueron promocionados por figuras como Nicolás Occhiato, se sincronizan con el celular y permiten enviar esa señal instantánea que se traduce en una vibración o una luz en la muñeca de la otra persona.

Incluso, Juariu compartió el mensaje de una seguidora que confirmó la teoría: “Son esas pulseras que promocionó Nico Occhiato. Es para usar en pareja, cuando uno la toca al otro le vibra la pulsera”. Mientras algunos lo interpretaron como un gesto romántico que reafirma el vínculo entre la actriz y el delantero, otros consideraron que, en plena era digital, alcanza con un simple mensaje para decir “te extraño”, y reaccionaron críticos a las Instagram Stories de la influencer con emojis de risas o comentarios como "qué tóxicos" o "qué cringe". Pero lo cierto es que, una vez más, un mínimo detalle fue suficiente para convertirlos en tendencia.

Las pulseras de Mauro Icardi y China Suárez 2

Cuál fue el tierno mensaje que la China Suárez le dedicó a Mauro Icardi por su cumpleaños con foto retro incluida

El jueves 19 de febrero fue una fecha especial para Mauro Icardi, que celebró sus 33 años rodeado de su afecto más cercano. Es así que quien tomó la delantera desde temprano fue Eugenia China Suárez, que decidió sorprenderlo públicamente con un mensaje cargado de amor y nostalgia. Fiel a su estilo, la actriz acudió a sus redes sociales para dedicarle un saludo que no pasó inadvertido.

A través de sus historias de Instagram, compartió un collage en el que combinó fotos de la niñez del futbolista con imágenes actuales de la pareja. El texto que acompañó la publicación fue breve pero contundente: “Feliz nacimiento amor mío. Te amo“. Con esa frase directa, la actriz dejó en evidencia que el vínculo atraviesa un buen momento, más allá de las versiones de crisis que circularon en las últimas semanas.

La respuesta de Mauro Icardi no se hizo esperar. Sin demasiadas palabras, replicó la historia en su propio perfil y sumó emojis de caritas enamoradas, un gesto simple que confirmó la sintonía entre ambos y alimentó la imagen de complicidad que muestran en público.

IG China Suárez posteo cumple de Mauro Icardi

Pero el festejo no terminó en redes. Este viernes trascendieron detalles de cómo continuaron la celebración puertas adentro. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece), la pareja optó por una salida íntima y lejos de todo. “Ellos fueron a cenar, tuvieron una salida de novios con una cita romántica", contó el panelista, y aclaró que "fue a la noche porque durante el día Mauro tuvo el festejo con el club. La cena fue solos, sin los hijos, sin amigos y sin familia”.

En ese contexto, también explicó que los hijos de la actriz se encuentran en Turquía junto a ella y el delantero, ya que Benjamín Vicuña está abocado al rodaje de la película Felicidades, proyecto que comparte con Griselda Siciliani y Adrián Suar.

Además, Méndez aportó más información sobre el costado romántico de la actriz. “La China, fiel a su estilo, le hizo esta carta en redes que fue romántica. Si bien no me dijeron qué le compró, sí me informaron que le mandó a hacer algo personalizado pensado específicamente para él”, señaló el periodista, quien mantiene diálogo frecuente con ella. Y recordó que para el 14 de febrero, Día de los Enamorados, fue Mauro Icardi quien tuvo un gesto especial: “él le mandó a hacer una cartera exclusiva”, detalle que remite a la conocida fascinación de la actriz —al igual que Wanda Nara— por los accesorios de lujo.