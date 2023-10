El sincericidio de Mirtha Legrand con Nicolás Cabré sobre una actitud del pasado: "No eras..."

En La Noche de Mirtha (El Trece), la diva le preguntó: "¿No te gusta el periodismo? ¿No te gusta que se metan en tu vida?". "Sí, no hablo. Hay cosas que no hablo. No es el periodismo...", comenzó diciendo Cabré.

"Yo siempre soy muy frontal y las cosas cuando están dichas de mala manera o con mala leche, no me gustan. Hay gente con la que no comparto. No me gusta cuando se habla por hablar, cuando se miente descaradamente", admitió el actor.

Acto seguido, la conductora se sinceró: "Conmigo antes no eras amoroso, ahora sos amoroso"."Nos aflojamos. Yo siempre lo decía, a mí me cuesta ir a programas porque siento que a veces me sentía obligado a ser gracioso. Hoy por hoy, ya estoy más flojo. Hace un par de años que vengo a tu programa, que nos llevamos bien", reveló el padre de Rufina.

El generoso gesto de Fabián Cubero con Nico Cabré y su hija Rufina

Nicolás Cabré es un gran fanático de Vélez Sarsfield. Siempre que puede, el actor va al Fortín, en el barrio porteño de Liniers, para alentar al club de sus amores. En ocasión, su hija, Rufina, que también heredo la pasión por esos colores, lo acompaña.

El fin de semana, Fabián Cubero, ex jugador de dicho club, fue a ver al teatro a Nico Cabré en la obra Los Mosqueteros del Rey, que protagoniza junto a Jorge Suárez, Freddy Villareal y Nicolás Scarpino. en el Astral.

El ex futbolista asistió junto a su pareja, Mica Viciconte. Durante toda la comedia se los vio muy jocosos, divirtiéndose con cada escena del actor, que se luce de principio a fin en dicho espectáculo.

Cuando terminó la obra, Fabián Cubero y la ex Combate fueron a saludar a Nico al camarín. Después de felicitarlo por su trabajo, el ex jugador le regaló dos camisetas, una para él y otra para Rufina, de Vélez.

"Siempre es un placer volver a verte", escribió el ex futbolista en un posteo en su Instagram, donde colgó una imagen del encuentro con el reconocido actor.