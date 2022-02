Silvina Luna: la difícil consecuencia que sufre por tomar un medicamento desde hace años

Pero, hay algo que nunca pudo cambiar y que la hace sufrir mucho desde hace años: su cara. Muchos le preguntan sí se operó o se inyectó algo, pero su fisonomía redonda se debe a los medicamentos que toma.

“Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así”, explicó.

“Yo la remo y voy a seguir siempre para adelante, pero obviamente que me atraviesa que cada tanto tengo que internarme y es como un episodio que ya lo naturalicé en mi vida”, finalizó su dramático relato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial)

El fuerte reclamo de Julieta Ortega a Silvina Luna por un hombre

Flor de equipo vive por estas semanas su tramo final del ciclo en la pantalla de Telefe, pero así y todo su conductora Florencia Peña le pone la mejor onda en su papel de conductora televisiva. Así es que a diario recibe las visitas de distintas figuras del espectáculo, donde se someten a las más alocadas, y a veces disparatadas, preguntas de la actriz de Casados con hijo. Y sucedió que Julieta Ortega pasó por el living del programa y encaró de una a Silvina Luna por la relación que la modelo supo mantener con el padre de su hijo, el músico Iván Noble.

De esta manera, tras pasear por distintos temas, al momento de hablar del amor Julieta Ortega apuntó a la colaboradora del programa y recordó “Con Silvina (Luna) tenemos un pasado en común”. Claro que Peña quiso ahondar en la cuestión y preguntó de qué hablaba, por lo que Silvina Luna algo incómoda atinó a decir “Ay Flor, no se te pasa nada a vos“. Fue allí cuando la hija de Palito Ortega chicaneó equipo, disparó “Ustedes tienen muy mala memoria, les voy a decir. Estamos hablando de cosas que han salido en los medios”.