El sorprendente gesto de Mónica, la mamá de Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel

rodrigo de paul madre 1.jpg

La madre de Rodrigo De Paul debió decidir entre la cantante, actual pareja de su hijo, y la modelo y no le tembló el pulso. El dato virtual que causó gran sorpresa lo reveló el periodista Gustavo Méndez.

"La mamá de Rodrigo de Paul empezó a seguir a Tini y dejó de seguir a Camila Homs, madre de sus nietos", señaló el periodista.

Cabe recordar que tras la separación el vínculo entre Rodrigo y Camila pasó por momentos de suma tensión y el futbolista se habría enojado mucho por este último viaje sorpresa de la modelo con sus hijos a España.

rodrigo de paul madre.jpg

El papá de Camila Homs habló del enojo de Rodrigo de Paul por el viaje de su hija: "Lo tomo como de quien viene"

A comienzos de esta semana trascendió que Rodrigo de Paul estaría furioso con Camila Homs por su viaje sorpresa a Madrid con el fin de que el futbolista vea a sus hijos, y quien se metió en la pelea fue Horacio, el papá de la modelo, y dio su palabra en Intrusos, América TV.

Al ser consultado por la "sorpresa" que le dio Camila al futbolista, señaló que "no creo que sea así, calculo que está todo consensuado y Camila le habrá avisado".

Luego, aseguró que "no tengo idea si está enojado, pero realmente hace mucho no hablo con Cami, recién vengo de Uruguay y no creo que Camila haga algo que no esté arreglado con él"

Sobre la relación de Tini Stoessel y sus nietos, el papá de Camila asumió que "creería que los hijos de Camila no estuvieron con Tini, no lo se realmente".

Y para cerrar, muy picante, habló sobre la denuncia por amenazas que el futbolista había realizado en su contra, y concluyó: "Fue una denuncia que no la entiendo porque nunca lo amenacé, que lo tome como quiera, cada uno lo toma como le conviene. Lo tomo como de quien viene".