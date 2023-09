El sorprendente mensaje de Romina Gaetani al hablar de la muerte de Silvina Luna

“No me molesta nada envejecer. Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”, aseguró no obstante sobre el paso del tiempo. Y sumó: “Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”.

Romina Gaetani - Tuve el placer de conocer a Silvina Luna - captura Poco correctos.jpg

Pero también admitió sincera: “Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”. De esta manera, fue inevitable no recordar a Silvina Luna por su trágica historia que la llevó a la muerte con apenas 43 años.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”, reflexionó con su habitual honestidad.

Gustavo Conti mostró el reflexivo mensaje de Silvina Luna que había compartido antes de morir

Hace unos días, a casi un mes de la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti compartió en Instagram una profunda reflexión que había hecho en su momento su amiga en sus historias de la red social.

“La vida no te da las personas que tu quieres. Te da las que necesitas”, decía la frase que había publicado la ex Gran Hermano. Y agregaba: “Unas te ayudarán, otras te lastimarán, te amarán y te harán sufrir. Pero cada una de ellas te llevarán a ser la persona que estás destinada a ser”.

gustavo conti ig.jpg

A principios de este mes, Conti estuvo en en Cortá por Lozano (Telefe) y había revelado que había tenido señales de la actriz. “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”, relató emocionado.

“Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo. Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía... Aparte raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, había reflexionado Conti.