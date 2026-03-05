Juana Repetto sacó a pasear a su bebé de apenas tres semanas y estallaron las críticas en redes

Lejos de esquivar el tema, la influencer explicó su postura con total naturalidad y apeló a su experiencia como mamá. “La respuesta a otras cosas, empezando por… es el tercero”, expresó, dejando en claro que su decisión tiene que ver también con la tranquilidad que le da haber transitado la maternidad en más de una oportunidad.

Además, Repetto explicó que uno de los motivos principales del paseo tiene que ver con brindarle a su hijo un entorno diferente al del interior de su casa. Según contó, la idea es que el pequeño pueda tener contacto con el aire libre y con un ambiente más natural.

En ese sentido, detalló que su intención es ofrecerle a Timoteo una vista distinta a la que observa dentro del hogar, rodeándolo de árboles y espacios verdes, aunque todavía sea muy pequeño para tomar verdadera conciencia del entorno.

A pesar de las críticas, Juana Repetto suele mostrarse firme frente a los cuestionamientos sobre su forma de criar a sus hijos y, una vez más, eligió responder con naturalidad a quienes ponen en duda sus decisiones como madre.

Cuál fue la sorpresa que prepararon los hijos de Juana Repetto para recibir a su hermanito Timoteo

Luego de dar a luz a Timoteo el 12 de febrero, Juana Repetto atravesó sus primeros días de adaptación y este fin de semana abrió las puertas de su intimidad para mostrar cómo fue el esperado regreso a su hogar tras permanecer internada en la clínica por el parto vía cesárea. Fiel a su estilo cercano y sin filtros, la actriz compartió con sus seguidores cada detalle de este momento tan especial.

A través de sus historias de Instagram, Juana Repetto saludó a su comunidad virtual y anunció que ya estaba instalada nuevamente en su casa. "Hola Shuanis! Ya en casita, de a poco les voy a ir contando todo", expresó con entusiasmo, dejando en claro que todavía está procesando lo vivido y que tiene mucho para compartir sobre la llegada de su tercer hijo.

Pero eso no fue todo. En otra publicación, la actriz mostró que decidió darse un pequeño gusto en esta nueva etapa. Con humor y complicidad, reveló que contó con una visita muy especial en su domicilio para supervisar la salud del recién nacido. "La uno is in the house. Dándonos algunos lujitos con el tercero, la mejor neonatóloga del mundo en casa", escribió, evidenciando la tranquilidad que le brindó esa atención personalizada.

La emoción también tuvo su lugar en este regreso. Toribio y Belisario, los hermanos mayores, prepararon una cálida bienvenida para el nuevo integrante de la casa. En la puerta del hogar colocaron carteles hechos por ellos mismos que conmovieron a la actriz. "Hola Timo; bienvenido Timo", decían algunos de los mensajes que recibió el bebé al llegar, un gesto que no pasó desapercibido para Juana Repetto, quien no ocultó su ternura al compartir la imagen.

Ya instalada y disfrutando del reencuentro familiar, la actriz también mostró cómo fue la primera noche todos juntos bajo el mismo techo. Con una foto de la cena compartida, resumió sus sensaciones con pocas pero contundentes palabras: "Home sweet home. Primera noche... Muy buena". Así, entre emoción, alivio y felicidad, Juana Repetto comenzó una nueva etapa rodeada del amor de su familia.