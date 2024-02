El sorpresivo pedido de disculpas de Diego Brancatelli a Yanina Latorre tras el picante cruce

Brancatelli Insinga e hijos.jpg

Claro que en el cruce tuittero, Brancatelli también disparó contra Horacio Cabak recordándole su crisis matrimonial por cuestiones similares.

Así las cosas, y con su propia situación familiar cuestionada, el periodista de C5N optó por admitir su error y sorprendió con un extenso pedido de disculpas desde la misma red social donde se inició la pelea.

Brancatelli Insinga.jpg

El pedido de disculpas de Diego Brancatelli a Yanina Latorre y Horacio Cabak

"Quiero hacer aclaraciones y pedir disculpas. Empiezo por lo más importante, el pedido de disculpas primero a Cecilia por meterme y meterla indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas pese a que siempre me aconseja para no caer en esta cloaca, para ser mejor persona como es ella", comenzó escribiendo Diego Brancatelli a través de un hilo de X.

En tanto, acto seguido admitió su error: "El impulso y la sangre italiana me pudieron. Y tiene razón. Estuve mal. No hay peros".

Diego Brancatelli - disculpas en X.jpg

Fue tras ello, cuando se dirigió tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre, arrobándolos para "pedirles sinceras disculpas". "Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas NO. Nunca me metí (hasta ahora ) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo. Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto, pero traspasé un límite", argumentó.

Y sabiendo perfectamente que tal vez, no haya respuesta alguna, concluyó: "Espero que las acepten. Si bien no coincido en nada con lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos. De hecho metí a Diego Latorre, a quien admiro y respeto, en el medio. Repito. No estuvo bien".