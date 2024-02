Yanina Latorre dio detalles de las supuestas infidelidades de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga: "Hubo una noche..."

Y detalló al respecto: "Secretarias de directores... Hubo una noche muy linda que nunca llegó a dormir y la mujer lo buscó por todos lados. Y a las 12 del mediodía fue a la policía y lo terminaron encontrando. Entonces que no busque la lengua... Si quiere pelear, vamos a pelear".

"Me dice beso a Puntita. Es un pobre pibre, un pobre tipo. Cuando vos no tenés el culo limpio, cerrá un poquito el or.., porque en tres minutos me llamó el país para tirarme todos los cuernos y todas las minas que se come. Entonces... frenemos un poco la moto", finalizó contundente Yanina Latorre sobre Diego Brancatelli, lejos de calmar los ánimos.

El escandaloso cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli: "Te manda saludos la hermana de..."

Horacio Cabak y Diego Brancatelli estaban manteniendo un picante ida y vuelta en la red social X cuando intervino Yanina Latorre y todo terminó en un gran escándalo virtual con una grave acusación de infidelidad en el medio.

Todo empezó cuando Cabak se mostró orgulloso por entrevistar al presidente Javier Milei para LN+, señal de noticias donde trabaja. "Y algún día vas a tener un programa y vas a entrevistar a un presidente. Sí, dale", expresaba contento por su labor profesional.

horacio cabak diego brancatelli cruce.jpg

Al ver esto, Diego Brancatelli salió con los tapones de punta contra el conductor con un comentario al límite: "Y... tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho, no te atragantes".

Ahí, fue el turno de Yanina Latorre, quien decidió meterse en el duelo en la red social y apuntó directamente contra Brancatelli: "Jajajajajaja vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos", lanzó la panelista de LAM, América Tv.

yanina latorre diego brancatelli cruce.jpg

"¡Ay, Yanina! Posta, me hacés reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos (tiene). Un beso a Puntita (por Diego Latorre)", le contestó picante Brancatelli, metiéndose con su pareja.

Y la angelita no aflojó: "Me gusta q vivas del chisme en Tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia?". Y luego, Yanina fue por más, dejando picando una supuesta infidelidad del periodista a su esposa, Cecilia Insinga.

"¿No te da vergüenza? Estoy harta de mantener nabos como vos! Eso si es grave. Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci… Besos a tu mujer", finalizó categórica Yanina Latorre.