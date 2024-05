El sorpresivo video de Marcos Ginocchio tras la foto íntima que compartió la China Suárez

marcos_china suárez.jpg

“Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS”, escribió la China Suárez desde su cuenta oficial de Instagram.

Y agregó con la imagen de un mar de fondo: “Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz de gente así”.

china suárez_historia.jpg

En este sentido, el ganador de Gran Hermano 2022 compartió tiempo después un video desde su cuenta de Instagram donde se lo ve tocando el piano, en medio del revuelo que había generado la foto que subió Suárez, y fue ella quien registró esa imagen al escucharse su voz detrás.

Marcos se aferra a la música y compartió un lindo momento de tranquilidad con sus fans virtuales ante el revuelo por la imagen que compartió su amiga la China.

Embed

La feroz reacción de la China Suarez por una seguidora que cuestionó su maternidad

La China Suárez tiene una personalidad fuerte y este jueves salió al cruce con una seguidora que opinó sobre la crianza de su hija Rufina y cuestionó su rol como madre separada.

La actriz salió con Nicolás Cabré en el año 2012 y como fruto de su relación nació Rufina. Actualmente, ambos se encuentran separados pero siempre demuestran en las redes la buena relación que mantienen y como se complementan en la crianza de la niña.

Así las cosas, en el último tiempo el actor comenzó una nueva historia de amor con Rocío Pardo y decidió publicar unas postales de sus vacaciones donde se lo puede ver muy contento junto a su novia y su hija.

Dicho posteo fue el que generó el conflicto, ya que una internauta no se pudo contener y decidió dejar un fuerte comentario acerca de la familia ensamblada.

"Me imagino la cabeza de esos niños, cambian de pareja como si nada", escribió la usuaria apuntando contra los actores. Lejos de mantenerse al margen, la China decidió intervenir y contestó de forma contundente

"Preocupate por la cabeza de tus hijos. Por la de nuestra hija nos preocupamos nosotros. Y bien criada y feliz está", respondió la artista en otro comentario.