Migue Granados expuso por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez

Finalmente, el humorista quiso dejar en claro que no existe ningún conflicto personal con la actriz: “Está todo bien, de hecho ha estado en mi programa, pero a nosotros cuando hay quilombo no nos sirve. Me habló la China para preguntarme si tenemos buena onda o no y sí. Yo cero drama con la China”.

Las declaraciones de Migue Granados llegaron luego de que, desde la cuenta oficial de Olga en X (ex Twitter), se publicaran mensajes que generaron controversia. En esos posteos se ironizaba con que “la China Suárez estaba cancelada” y se hacía alusión al “team Wanda”, lo que muchos interpretaron como una toma de posición a favor de Wanda Nara en medio de la histórica rivalidad entre ambas figuras del espectáculo.

¿Qué opinó Yanina Latorre de la crianza de los hijos de La China Suárez y Benjamín Vicuña?

Tras la llegada de La China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina, Yanina Latorre fue muy crítica con la actriz al cuestionar los constantes viajes que realiza junto a sus hijos, señalando que esa dinámica no les permite mantener un centro de vida estable.

En su ciclo radial en El Observador, la conductora abordó el tema y expresó: "Un avión privado que costó más o menos 300 mil dólares (por el vuelo donde Icardi y Suárez llegaron desde Turquía). Vicuña (Benjamín) logró reencontrarse con sus hijos después de 40 días. Todo me parece un delirio desde el lugar de familia".

Luego apuntó directamente contra la actriz: "Hablé con el abogado de Vicuña. Los niños iban a estar 15 días en cada lugar... Ahí es el egoísmo maternal, entiendo, y no es una crítica hacia la China, hacia cualquier mujer que hace eso con dos criaturas que les quita el centro de vida. El padre no quiere que vivan en Estambul porque es un país difícil y con otra cultura".

En relación con el conflicto entre Benjamín Vicuña y La China Suárez por la crianza de Magnolia y Amancio, Latorre detalló: "Esos 15 y 15 los resignó (Vicuña) y los dejó quedarse 40 días. La China los escolarizó sin su permiso, él se enteró por las redes e iba accionar legalmente pero finalmente no accionó, se terminó resignando. Ellos tenían un poder firmado desde que se separaron que no podían hacer nada sin preguntarle al otro".

Finalmente, Yanina cerró con una reflexión que deja clara su postura frente a la situación: "Lo que sí me enteré es que ingresaron de nuevo al colegio de Buenos Aires y hasta la finalización del ciclo lectivo en diciembre van a estar acá. Y no hay siguiente paso, en diciembre van a negociar de nuevo. Digo: ¿No es mejor que vivan acá y la mamá vaya y venga y los visite?".