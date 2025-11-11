Verónica Ojeda reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara: "Lo mismo que le reclama a la China Suárez"

Años más tarde, Luis Ventura reveló la verdad: “El calzoncillo, la prenda íntima, no era de Maradona sino de un camarógrafo de Intrusos, que se lo dio para que ella lo muestre a cámara y de esa forma pase a hacerse conocida como que había tenido algo con Maradona”. La estrategia funcionó. Casi veinte años después, Wanda es una de las figuras más mediáticas de la Argentina. Mientras gran parte del público celebra su éxito, Verónica Ojeda todavía no logra perdonarla.

Poco tiempo después, en una entrevista con la revista Paparazzi, Wanda Nara fue más lejos y declaró: “Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó”, una frase que terminó de consolidar el fenómeno mediático que había comenzado en aquella pileta marplatense. Ojeda, sin embargo, nunca le creyó una palabra, y dos décadas después aún guarda el mismo enojo de entonces.

¿Por qué no invitaron a Dieguito Fernando al especial por Maradona en Olga?

Olga llevó adelante el pasado jueves 30 de octubre una jornada especial titulada “Un Día Maradoniano”, dedicada a homenajear a Diego Maradona en el que habría sido su cumpleaños número 65. Si bien Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, participaron del encuentro, la ausencia de Dieguito Fernando generó una profunda decepción y enojo en su madre, Verónica Ojeda.

Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que la expareja del Diez habló abiertamente en un grupo de WhatsApp con periodistas sobre la ausencia de su hijo, e incluso apuntó contra Dalma Maradona por haberlo dejado afuera. Sin embargo, Ángel de Brito aclaró que “Olga las llama para que colaboren con su producción, eligieron invitarlas y a un montón de gente que tuvo que ver con Diego”, en defensa de Dalma y su hermana.

Ochoa agregó que “Dieguito empezó a ver por todos lados lo del Día Maradoniano. Le preguntó a la mamá por el evento y ella le dijo que, lamentablemente, no lo habían invitado”. También mencionó que “ella dijo que Dalma nunca la llamó, ni para contarle”.

Tras describir la tristeza del adolescente, que ya tiene 12 años y comprende perfectamente lo que ocurre a su alrededor, Ochoa explicó que Ojeda “está decepcionada” y sostuvo: “Acá hay un chico que tiene un padre, Diego, al que le hacen un evento, y ninguna de las hermanas que están ahí le avisó”.