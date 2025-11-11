A24.com

POLÉMICA

Verónica Ojeda reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara: "Lo mismo que le reclama a la China Suárez"

Verónica Ojeda expuso la pésima actitud que tuvo Wanda Nara cuando ella estaba iniciando su relación con Diego Maradona.

11 nov 2025, 14:00
Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena, atrapada en un loop mediático que parece no tener fin. Una y otra vez su nombre resuena en los medios, rodeado de historias, versiones y rumores. En esta oportunidad, fue Verónica Ojeda quien reapareció para contar lo mal que la pasó por su culpa. Sí, Verónica Ojeda, una de las parejas que tuvo Diego Maradona después de separarse de Claudia Villafañe y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando.

En una conversación por WhatsApp con el periodista Daniel Ambrosino, Ojeda acusó a Wanda Nara de haberle hecho exactamente lo mismo que ella le reprocha desde hace años a la China Suárez. Wanda, recordemos, sostiene que la actriz es una “roba maridos” y que, por sus “tejes y manejes” a escondidas, fue la responsable de romper la familia que formaba con Mauro Icardi.

Si tu pregunta es esa sí, yo estaba con Diego en el 2005. Yo ya estaba de novia con Diego, por lo cual esto pasó en el verano de 2006... Diego ese fin de semana se había ido con Alejo Clerici a la fiesta de la Revista Gente pero ya estaba conmigo y yo me entero por la tele de todo esto”, respondió Ojeda cuando Ambrosino le consultó si Wanda Nara, por entonces una joven de 18 o 19 años, se había metido en su relación con el “Pelusa”.

“Cuando Verónica dice que se entera por la tele es porque estaba mirando Intrusos”, recordó Ambrosino. Aquella tarde, una Wanda completamente desconocida apareció en una pileta en Mar del Plata mostrando un slip que supuestamente pertenecía a Maradona. En cuestión de minutos, los rumores estallaron y su nombre se volvió conocido en todo el país.

Años más tarde, Luis Ventura reveló la verdad: El calzoncillo, la prenda íntima, no era de Maradona sino de un camarógrafo de Intrusos, que se lo dio para que ella lo muestre a cámara y de esa forma pase a hacerse conocida como que había tenido algo con Maradona”. La estrategia funcionó. Casi veinte años después, Wanda es una de las figuras más mediáticas de la Argentina. Mientras gran parte del público celebra su éxito, Verónica Ojeda todavía no logra perdonarla.

Poco tiempo después, en una entrevista con la revista Paparazzi, Wanda Nara fue más lejos y declaró: “Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó”, una frase que terminó de consolidar el fenómeno mediático que había comenzado en aquella pileta marplatense. Ojeda, sin embargo, nunca le creyó una palabra, y dos décadas después aún guarda el mismo enojo de entonces.

¿Por qué no invitaron a Dieguito Fernando al especial por Maradona en Olga?

Olga llevó adelante el pasado jueves 30 de octubre una jornada especial titulada “Un Día Maradoniano”, dedicada a homenajear a Diego Maradona en el que habría sido su cumpleaños número 65. Si bien Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, participaron del encuentro, la ausencia de Dieguito Fernando generó una profunda decepción y enojo en su madre, Verónica Ojeda.

Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que la expareja del Diez habló abiertamente en un grupo de WhatsApp con periodistas sobre la ausencia de su hijo, e incluso apuntó contra Dalma Maradona por haberlo dejado afuera. Sin embargo, Ángel de Brito aclaró que “Olga las llama para que colaboren con su producción, eligieron invitarlas y a un montón de gente que tuvo que ver con Diego”, en defensa de Dalma y su hermana.

Ochoa agregó que “Dieguito empezó a ver por todos lados lo del Día Maradoniano. Le preguntó a la mamá por el evento y ella le dijo que, lamentablemente, no lo habían invitado”. También mencionó que “ella dijo que Dalma nunca la llamó, ni para contarle”.

Tras describir la tristeza del adolescente, que ya tiene 12 años y comprende perfectamente lo que ocurre a su alrededor, Ochoa explicó que Ojeda “está decepcionada” y sostuvo: “Acá hay un chico que tiene un padre, Diego, al que le hacen un evento, y ninguna de las hermanas que están ahí le avisó”.

