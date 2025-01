El sugerente posteo de Jimena Barón tras los insultos de Daniel Osvaldo

Rápidamente, los internautas pusieron la mirada en su ex pareja Jimena Barón, con quien Osvaldo tuvo a Momo, y actualmente se encuentran juntos de vacaciones en la playa.

En medio del revuelo que causaron las palabras del ex Boca Juniors, la actriz publicó un contundente video en sus historias que muchos recibieron como una respuesta a la situación.

"Luna llena en cáncer. ¿Qué te pasa, tuviste un mal día?", se leía junto a la imagen de un chico cansado llorando. Algo que, claramente, la actriz compartió porque se sintió identificada con el sentimiento.

Jimena Barón suele ser muy activa en sus redes sociales y, desde que anunció su embarazo, comparte las distintas etapas que transita y los cambios que está viviendo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante contó que su ropa comenzó a incomodarla: “Se me está complicando con el tema de la ropa, en mis pantalones hago un bollo con el elástico ahí abajo, pasa que el pibe a esta altura del embarazo está acá abajo”

Y agregó con humor: “Me molesta todo, hasta la bombacha me molesta a la noche. Voy a caer en las compras de ropa maternal”.

En otro video, La Cobra enfocó en una de sus piernas y reveló: “A mí se me hace como una capa de molleja en el cuerpo. No me quejo, me siento bárbara, me veo bien, pero hay como una textura medio mollejona”.

“En mi mente digo que el cuerpo acumula la grasa para el bebito, para la teta y con eso me conformo, pero hay ya unas mollejas, como una cosa medio irregular”, aseguró.

