El ataque de furia e insultos de Daniel Osvaldo ¿contra Jimena Barón?

Daniel Osvaldo tuvo un ataque de furia y tiró un exabrupto que podría estar dirigido ni más ni menos que a Jimena Barón, madre de su hijo Morrison.

El cantante se mostró indignado por que uno de sus cuatro hijos no lo llamó para saludarlo en el día de su cumpleaños y por esto lanzó un letal mensaje desde sus historias de Instagram.

daniel osvaldo cumpleaños.jpg

"Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños... Bien conch...! la madre ejemplar. Conch...!", disparó Daniel Osvaldo enojadísimo sin mencionar a quién apuntaba en su bronca.

Si bien no aclaró para quién estaba dirigido el mensaje en las redes sociales los usuarios asociaron que esas duras palabras podrían estar destinadas a Jimena Barón.

Daniel Osvaldo tiene también dos hijas - Victoria y María Helena- con la italiana Elena Braccini y un hijo varón - Gianluca- con Ana Oertlinger, con quien terminó también de mala manera el vínculo, por lo que la ira de él también podría ser dirigida hacia ella.

¿A cuál de sus ex apuntó furioso el ex futbolista?

daniel osvaldo furia jimena baron por que momo no llamo por su cumpleaños.jpg

Jimena Barón mostró el sorpresivo cambio que vive durante el embarazo: "Capa de..."

Jimena Barón suele ser muy activa en sus redes sociales y, desde que anunció su embarazo, comparte las distintas etapas que transita y los cambios que está viviendo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante contó que su ropa comenzó a incomodarla: “Se me está complicando con el tema de la ropa, en mis pantalones hago un bollo con el elástico ahí abajo, pasa que el pibe a esta altura del embarazo está acá abajo”.

Y agregó con humor: “Me molesta todo, hasta la bombacha me molesta a la noche. Voy a caer en las compras de ropa maternal”.

En otro video, La Cobra enfocó en una de sus piernas y reveló: “A mí se me hace como una capa de molleja en el cuerpo. No me quejo, me siento bárbara, me veo bien, pero hay como una textura medio mollejona”.

“En mi mente digo que el cuerpo acumula la grasa para el bebito, para la teta y con eso me conformo, pero hay ya unas mollejas, como una cosa medio irregular”, aseguró.