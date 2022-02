El susto de Juana Repetto en medio del COVID-19 de su hijo Toribio

A través de Instagram, Juana Repetto relató que atravesó un día difícil el miércoles junto a sus pequeños: "Me asusté, sentí que me estaba subiendo la fiebre, temí no estar al 100 para ocuparme de los chicos. El covid del mal", explicó la actriz sobre su temor por el cuidado de sus hijos.

"Cómo lo percibe cada uno, qué le pasa al otro con eso, cómo manejarse, la vulnerabilidad de saber que no se puede acudir al otro. Algunos lo entienden, otros no o lo viven diferente y no pueden empatizar con uno. Hoy fue un día difícil y estoy triste", aseguró Juana.

Y aclaró además por qué se muestra así en las redes mientras transita el aislamiento: "El hecho de escribirlo es una catarsis, además no tengo con quien charlar. Y además me gusta mostrar la vida tal cual es y la mía también es este día triste".

juana repetto.jpg

La polémica que generó Juana Repetto por la leche materna

Juana Repetto planteó una fuerte polémica en las redes al revelar que a sus hijos les hace helado de leche materna.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz va contando cómo es la crianza de sus dos hijos, Toribio -de 5 años- que tiene sola, y Belisario de 6 meses, fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

En una serie de historias, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió el proceso para hacer helado con un paso a paso y fotos: “Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir”, escribió en referencia a su bebé.

Juana mostró el proceso desde el inicio: en la primera imagen se la puede ver sacándose leche del pecho con un dispositivo, luego la mamadera y finalmente, el helado realizado en un molde. “Sale uno solito, a mucha honra”, aclaró por la cantidad.

La actriz dejó planteada la polémica en las redes: hubo quienes la apoyaron -como Paula Chaves- y otros que la criticaron mucho por parecerles algo de mal gusto.