El tajante comentario de Nicole Neumann sobre la posibilidad de un acuerdo de paz con Fabián Cubero

"Fabián quiere conciliar y yo, siendo abogado penalista, instruyo a las personas con las que trabajo para poner a las menores por encima de los intereses de mi cliente. Lo mejor para las nenas es que sus padres lleguen a un acuerdo y por eso vamos", aseguró el letrado.

Roberto Castillo Nicole Neumann Karina Iivícoli Fabián Cubero y Mica Viciconte - captura Intrusos.jpg

Así las cosas, desde el programa de América revelaron que Nicole está abierta al diálogo y hasta le pidió a sus abogados que escuchen la propuesta de los letrados de Cubero. Pero fue allí cuando Guido Záffora confió que habló con Nicole y le habló de las pocas expectativas que tiene sobre la cuestión: "Me dijo textualmente que es una fantasía. Que ya se intentó algo similar con otros abogados y no se llegó a ningún acuerdo".

Lo cierto es que a punto de dar a luz a Cruz, el hijo que espera junto a Manu Urcera, pareciera que Nicole no estaría tan a la defensiva y con muchas ganas de que se logre la paz. En ese punto, Castillo remarcó por último: "Aclaro una vez más que soy abogado penal y que tengo un equipo que hace familia y está con este tema. De todos modos nos reunimos todos y le explicamos a Fabián hasta dónde el estudio va a acompañar su reclamo, qué cosas priorizar y cuáles no. El diálogo es el único camino para resolver los temas de familia".

Embed

Nicole Neumann confesó si Fabián Cubero pudo soltarla de su vida: "Evidentemente..."

En abril pasado, Nicole Neumann habló en un mano a mano con Héctor Maugeri y confesó si Fabián Cubero pudo soltarla de su vida luego de la conflictiva separación con el padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Si bien pasaron años del final de la relación en 2017, las diferencias continúan al día de hoy y la modelo habló de esto a fondo, en una entrevista cuyo fragmento pasó al aire el ciclo Socios del espectáculo, El Trece. “¿Puede ser que, por ejemplo, la misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida, luego se transforme en tu peor enemigo?”, le preguntó Maugeri a Neumann.

Y la modelo contestó: “Y sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento. Si no que tiene que ver con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba”.

nicole neumann fabian cubero 1.jpg

“Pero me ha sorprendido de qué manera puede transformar a alguien", remarcó Nicole, quien espera su primer bebé con su marido, Manu Urcera.

"Muchas mujeres dicen: 'dormí con mi enemigo'", le insistió el periodista. A lo que Neumann explicó: "No, porque en ese momento era mi mejor amigo. Yo nunca hubiera esperado otra cosa".

"¿Crees que no te pudo soltar?", le repreguntó. A lo que Nicole sentenció: "Y evidentemente cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no estás mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro”.