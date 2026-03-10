Nicolás Repetto mostró la cara de su nieto Timoteo y un detalle sorprendió a todos

Así las cosas, tras la publicación de la postal de Timoteo, el posteo de Nicolás Repetto cosechó más de 16 mil likes en apenas algo más de 10 horas, y los más dulces comentarios por parte de un gran número de amigos y colegas del medio. De esta manera, desde Pablo Codevilla, Alejandro Borenztein, su mujer Florencia Raggi o Marcela Coronel, le dejaron mensajes tales como "¡Grande abuelo!!!", "Un ángel", sumados de emojis de corazones y copas brindando en señal de cariño y felicitaciones.

Nico Repetto con Timoteo

En la imagen se lo ve a Timoteo envuelto en una delicada toalla blanca con capucha y detalles en tono durazno. El pequeño fija su mirada directo a la cámara con gesto sereno y curioso, mientras sus impactantes y enormes ojos azul grisáceos se roban por completo el protagonismo de la postal.

Nicolás Repetto con sus hijos y su nieto Timoteo

Cuál fue la foto de Timoteo que publicó Nicolás Repetto a días de su nacimiento que generó la furia de Juana Repetto

La llegada de Timoteo, el séptimo nieto de Nicolás Repetto, llenó de emoción a toda la familia y generó un clima de alegría que rápidamente se trasladó también a las redes sociales. A apenas dos o tres días del nacimiento del bebé, el reconocido conductor no pudo contener la felicidad y decidió compartir públicamente el momento.

Lo llamativo fue que el primero en mostrar al recién nacido en el universo digital no fue su mamá, Juana Repetto, sino su propio abuelo. Conmovido por la llegada del pequeño, el ex de Reina Reech tomó la iniciativa y presentó al nuevo integrante de la familia en el mundo 2.0, adelantándose a cualquier publicación de la actriz.

La imagen que eligió para ese anuncio fue tan simple como emotiva. En la foto aparece Juana Repetto sosteniendo a su hijo en brazos mientras le da un beso en la frente, en una escena íntima que reflejó a la perfección la ternura del momento. Junto a esa postal, Nicolás Repetto escribió un breve pero significativo mensaje que rápidamente enterneció a sus seguidores: “Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”.

Juana Repetto y Timoteo

Como era de esperar, la publicación no tardó en multiplicarse en las redes y generó una catarata de reacciones. En cuestión de minutos, la imagen se llenó de comentarios cargados de cariño, felicitaciones y buenos deseos para toda la familia, que celebró la llegada del nuevo bebé.

El pequeño Timoteo nació el jueves 12 de febrero y es fruto de la relación de Juana Repetto con Sebastián Graviotto. El parto se realizó mediante una cesárea y, según contó la propia actriz, tanto ella como su hijo se encuentran en perfectas condiciones.

Pero lo cierto es que al cabo de unos minutos, la publicación fue eliminada del perfil de Instagram del conductor. Y si bien en un primer momento todo fue desconcierto, luego se supo que su hija se había enojado por aquel posteo quitándole a ella la posibilidad de presentar en sociedad a su tercer hijo.