El terrible comentario que recibió Agustina Gandolfo por un video de su hijo con Lautaro Martínez

Desde Mendoza hasta Milán, la historia de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez parece sacada de una película de amor. La influencer y emprendedora mendocina, nacida el 6 de noviembre de 1994, y el delantero del Inter de Milán y la selección argentina se conocieron en 2018, en el cumpleaños de un amigo en común en Buenos Aires. Por aquel entonces, Lautaro todavía jugaba en Racing y estaba a punto de dar el salto a Italia, pero eso no impidió que surgiera el amor.

A pesar de la distancia, su relación se mantuvo gracias a la comunicación constante, y eventualmente Agustina decidió mudarse a Milán para acompañarlo.

Allí, además de estar al lado de su pareja, empezó a desarrollar su emprendimiento gastronómico, Coraje Milano, mientras seguía activa como influencer, compartiendo su vida familiar, consejos de fitness y hábitos saludables con casi un millón de seguidores.

La pareja consolidó su familia con la llegada de su primera hija, Nina, en febrero de 2021, y más tarde, de Theo, nacido pocos meses después de su casamiento civil en mayo de 2023. La boda tuvo lugar el 29 de mayo en el lujoso Villa d’Este, frente al Lago de Como, en Italia. Fue una ceremonia íntima pero elegante, con unos 120 invitados, incluidos varios compañeros de la Selección Argentina campeona del mundo, como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli.

En la ceremonia, Nina tuvo un papel especial al llevar los anillos de sus padres. La fiesta se celebró en el salón Regina, donde Agustina lució un vestido de cola de sirena con escote corazón y un tajo importante, mientras Lautaro apostó por un traje azul marino con una flor blanca en la solapa. La gastronomía fue 100% italiana, con platos como tortelli de guancetta di vitello y cordero cocido en dos estilos, y un cierre dulce con tarta tatin y helado.