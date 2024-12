El tierno festejo por los 10 meses de Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina: las fotos

Los mapaches son la temática principal y acompañaron el espacio donde se ubicó la torta con globos en color rosa pastel y beige.

"¡¡Un mes donde Aime empezó a pararse!! Al tiempo, Laia la imitó y ahora no las para nadieeeee. No solo eso, Laia aprendió a decir Thiagoo en realidad dice Agooo (imagínense la cara del padre), jaja", comenzó escribiendo Daniela en el epígrafe de la publicación.

Y siguió: "Son dos bebitas muy aplicadas, se duermen solas en la silla, agarran su mamadera con sus dos manitos y toman. ¡¡¡Qué rápido crecen, hoy las veo por primera vez grandes, ya son mis bebotas. Tan grandes que tapan el cartel de 10 meses!!!".

"¡Laia aprendió a cantar y a Aimé le fascina bailar! ¡¡Escucha música y es inevitable mover su cuerpo!! También saben llamarte con el movimiento de manos, “veni”, te parte al medio. ¡¡En cualquier momento están dando su primer paso!! ¿Estamos preparados para eso? No lo sé. Estos hermosos vestidos fueron elegidos con mucho amor desde muy muy lejos se los regaló su madrina, por eso son dos haditas", cerró la morocha en su posteo donde resaltó cada paso que dan las gemelas.

Laia y Aimé_festejo 10 meses 1.jpg

Laia y Aimé_festejo 10 meses 2.jpg

Laia y Aimé_festejo 10 meses 3.jpg

Laia y Aimé_festejo 10 meses 4.jpg

Daniela Celis mandó al frente a la China Suárez y Marcos Ginocchio y confirmó lo que todos sospechaban

Daniela Celis viene de celebrar junto a Thiago Medina el bautismo de las gemelas Laia y Aimé en la Basílica de Luján rodeados de sus afectos más cercanos y la presencia de varios ex Gran Hermano.

Lo cierto es que invitada al ciclo El ejército de la mañana, Bondi Live, Pestañela blanqueó qué tipo de relación existe realmente entre la China Suárez y Marcos Ginocchio.

Daniela fue compañera del salteño en el reality Gran Hermano que terminó con el Primo como ganador de esa edición y Pepe Ochoa le hizo una directa pregunta sobre su ex compañero en la famosa casa.

"¿Alguna vez te habló de la China?", le consultó por la confianza que tiene con Marcos. A lo que Daniela Celis sonrió un poco incómoda y contestó entre risas: "No, no, no. O sea, es amiga. No, no sé qué es...".

A lo que el periodista insistió: “Yo sé de muy buena fuente que no es su amiga”. Y la novia de Thiago respondió sin querer entrar en más detalles: "Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien".

Los rumores de una relación más que de amistad entre la China y Marcos vienen hace un tiempo y él participó en algunos eventos importantes de ella como el cumpleaños de su hijo Amancio en el mes de julio.