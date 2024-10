El dramático episodio por el que Romina Uhrig faltó al bautismo de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina

Guillermo Barrios contó en el ciclo Team Ubfal, América TV, el imprevisto que tuvo Romina instantes previos al bautismo de las hijas de sus amigos de Gran Hermano.

“El accidente que tuvo la hija de Romina fue en la casa y no en la basílica. Lo dijo Romina en un TikTok. La tuvieron en observación y no pudo llegar a la ceremonia del bautismo por esto”, indicó el periodista.

“La nena de Romi se cae en su casa, de ahí va al sanatorio y nunca llegan al bautismo de las nenas de Daniela y Thiago”, añadió el panelista sobre el accidente que sufrió una de las tres hijas de Uhrig.

Luego Julieta Poggio compartió en Instagram una foto grupal junto a su hermana Lolo y Daniela de la fiesta donde sí se la veía a Romina después de no poder asistir de día a la ceremonia religiosa.

Ya superado el susto por el accidente de su hija, Romina también subió una postal junto a sus amigas Daniela y Julieta ya en la fiesta familiar luego de la ceremonia en la basílica. "Las amo", expresó.

julieta poggio bautismo laia y aime.jpg

romina uhrig fiesta bautismo laia y aime.jpg

El momento de tensión que se vivió entre Julieta Poggio y Coti Romero en el bautismo de las hijas de Daniela Celis: qué pasó

Quienes dijeron presentes en el bautismo de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina fueron la madrina Julieta Poggio y el padrino Nacho Castañares.

En ese contexto, habría existido un clima de total tensión y distancia durante todo el evento entre Julieta Poggio y Coti Romero, novia de Nacho, y también de la correntina con el resto de sus ex compañeros de GH.

Al parecer, el motivo principal es que la ex del Cone Quiroga no habría estado invitada al evento, lo que causó la incomodidad en el resto de los ex GH que sí formaban parte de la lista de invitados.

Además, según informó Laura Ubfal en su portal, el malestar viene también porque Coti Romero organizó recientemente el cumpleaños número 22 de Nacho y ella no invitó a las amigas más cercanas de él del reality.

Esto habría llevado a Julieta a no disimular su bronca con Coti. En distintas imágenes que trascendieron del bautismo, se nota como ambas evitaron aparecer juntas en las imágenes.

Coti estuvo siempre cerca de su novio Nacho y su padre Rodolfo y apartada del resto del grupo del reality. “El clima se cortaba con cuchillo”, se precisó desde el citado medio sobre la incomodidad que causó la presencia de Coti, ya que Daniela Celis no la habría invitado al bautismo de las gemelas.