El tierno gesto de Daniela Celis hacia Camila Deniz tras ser eliminada de Cuestión de Peso

“Estoy contenta pero aún quería más. Quería llegar al objetivo e irme por la puerta grande, el objetivo era salir de ahí con 105 kg”, expresó la hermana de Thiago Medina entre lagrimas.

Fue ahí, donde Daniela le dedicó unas emotivas palabras y afirmó: “Mira, algo que aprendí en esta vida es que a la gente buena le pasan cosas buenas, y vos sos muy buena persona. Así como lograste bajar 20 kilos también te llevaste algo increíble que es el cariño de la gente”.

“Vos sabes cómo es en la calle, todos empatizan con vos, lograste ganar el corazón de mucha gente. Hay algunos que están en la pantalla hace años y no se lo han ganado, que eso sí vos lo lograste”.

Luego de cuatro meses en competencia y demostrando un enorme esfuerzo, este lunes la participante Camila Deniz fue eliminada de Cuestión de Peso (El Trece) por no alcanzar los objetivos requeridos para su último pesaje.

Es esta instancia, la hermana de Thiago Medina debía alcanzar un peso de 117.300 kg o menos, pero la joven se excedió por 800 gramos y esto se convirtió en el motivo de su eliminación.

“Gracias por la oportunidad, igual tenía ganas de irme porque están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto, ayer le mandé un mensaje a Diego porque no quería venir. Pero ayer papá me estuvo hablando y dijo que si me voy que sea con la cabeza en alto", expresó Camila.

Además, llena de lágrimas y angustia, confesó el mal momento que estaba pasando con sus compañeros y por los comentarios que recibía en sus redes sociales acerca de su participación en el programa.

“Lo que me afectó fue lo que hablaron el jueves conmigo, de mi. Me sentí espantosa, horrible por todo lo dijeron, que yo soy mala influencia. Me dejaron como una basura y yo no soy así, la gente que me conoce sabe qué clase de persona soy”, manifestó.