El tierno momento que protagonizaron Lizy Tagliani y su marido Sebastián en el escenario de Got Talent Argentina

Lizy caminó hacia el costado del escenario cantando la canción Me muero de amor, de Natalia Oreiro, y saludó a Sebastián. "Hola, amor", le dijo, y anunció entusiasmada: "¡Mi marido!".

Acto seguido, Sebastián subió y besó apasionadamente a la conductora. Fiel a su estilo, Lizy dijo entre risas: "¿Te pinché?". Y reveló: "¿Saben por qué vino? Porque tiene un favorito que justo está en esta final. No lo digas, eh. Porque queda mal".

Sebastián le respondió algo tímido, y Lizy, provocando la risa de todo el jurado, ironizó y lanzó: "Me gusta, porque sos muy televisivo, me encanta que hables así".

Pese a un accidente en escena, la pareja de tango brilló y pasó a la final de Got Talent Argentina

Los participantes, oriundos de San Nicolás, Carla Domínguez y Julio 'Chulo' Seffino brillaron este miércoles en el escenario deGot Talent Argentina (Telefe). La pareja, mientras bailaba tango, tuvo un accidente con el taco de Carla, y sin embargo ese detalle no definió el resultado, ya que pasaron a la final del ciclo.

En su devolución, la jurado Flor Peña expresó entre lágrimas: "Me emocionan mucho los dos. Cuando se te enganchó el taco, te juro que fue como si me hubiese metido adentro de tu cabeza y hubiera querido decirte lo que pasó después: no pasa nada, no pasa nada, seguí adelante, porque es gigante lo que hacen. Hoy ratifico lo que vengo diciendo desde el día uno. Cuando el arte está vivo, cuando está sentido no hay error. De verdad que no lo hay. Temía que eso los condenara y no, lograron salir".

Más adelante, Emir Abdul, quien se acercó al escenario a abrazar a la pareja, opinó: "Agradezco la oportunidad de estar en este programa para ver gente tan talentosa como ustedes. En la parte más bol... se te enganchó el taco".

"Me encantan. Son hermosos y la rompen toda", le dijo La Joaqui a los participantes. Al final, Abel Pintos afirmó: "Felicitaciones por lo que hicieron. Volvieron a ser maestros. Después de una situación inesperada que uno podría sentir que es el momento de dejarlo ir todo, en realidad empezó el show y empezó la clase. Les agradezco por haber venido a dar clases". "Show must go on", agregó Abdul.