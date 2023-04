El tierno reencuentro de Marcos Ginocchio y Mora tras la final de Gran Hermano 2022

Así fue que una asistente liberó a Morita de la mochila en donde estaba contenida para que el joven la tome en brazos, le de besos en el hocico y a su vez la cachorra le devuelva el gesto de amor a puro lametazo.

En la nota con A la Barbarossa (Telefe), Marcos Ginocchio resumió su sentimiento al volver a ver a Mora después de haberse separado al consagrarse campeón de Gran Hermano 2022: "Estoy muy contento", señaló.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 habló del momento más difícil de su vida

Marcos Ginocchio ganó Gran Hermano 2022 con un amplio apoyo del público. El salteño logró el 70, 83% de los votos. En segundo lugar salió Nacho Castañares, que sacó el con el 29,17%.

En una entrevista con PrimiciasYa, el joven resumió cómo fue su estadía en el juego. "Fue una experiencia única. Me quedan muchísimos recuerdos: el ingreso a la casa, el Mundial, haber estado con familia y la final, que fue muy emotiva", afirmó.

Marcos reveló que no puede salir de su asombro al recordar que pasó por una etapa dura en su vida y hoy está viviendo un presente soñado. "Fue una etapa de mi vida que no la pasé bien. Tuve muchas caídas", señaló.

El ganador de GH dijo que la fe lo salvó. "Por suerte y, gracias a Dios, me pude recuperar y salir adelante. En ese momento, yo creía en Dios, pero no tan fuerte. Creo que eso me llevó a creer fuerte en Dios. Las cosas que pasé me ayudaron a acercarme a él, de una manera distinta", explicó.

Sobre qué planea para su futuro profesional, Marcos indicó que se inclina por retomar su carrera como modelo: "Tengo que ver mis tiempos, qué quiero hacer. Hice algunos trabajos como modelo en México y en Salta. Veremos qué propuestas aparecen".

Al finalizar, Marcos confirmó que usará el dinero que ganó para ayudar a los más necesitados. "El premio lo voy a usar para ayudar a los chicos de la calle. Creo que encontraré de devolverle un poco a la gente lo que me hicieron sentir todo este tiempo", concluyó.