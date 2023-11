El Tirri confirmó el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Se están conociendo"

"Mientras Marcelo esté feliz, yo estoy feliz", expresó el primo del presentador del certamen de baile. "La primera vez que la vi fue en el cumpleaños de Candelaria", aclaró el ex Fabulosos Cadillacs sobre si Marcelo y Milett ya habían tenido una primera cita. Cabe destacar que la primera vez que se los vio juntos fue cuando ambos asistieron a ver la obra Brujas, donde actuaba Moria Casán.

Más adelante, cuando Fabbiani le preguntó si la vio a Milett en la cocina del departamento que comparte con su primo, El Tirri se quitó los anteojos de sol y respondió: "Sería una locura, de que si está en la cocina, lo oculte". "Ahora te creo", le contestó Fabbiani, entre risas, poniendo en duda su respuesta.

Embed

Coki Ramírez fue tajante con Milett Figueroa tras la salida con Marcelo Tinelli: "Con ella nunca..."

El fin de semana, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron al teatro. El conductor y la figura del Bailando 2023 disfrutaron de una función de Brujas, la obra que protagoniza Moria Casán.

En medio de rumores de romance, el lunes en la pista de la competencia, el presentador aclaró que, tras ver el espectáculo, se fueron por caminos separados. "Tenía que despertarme temprano", afirmó cuando le consultaron por qué no fueron a cenar.

En el streaming del Bailando comentaron que, tal vez, la que iba a estar algo celosa sería Coki Ramírez. Sin embargo, la cantante cordobesa aclaró que la situación la tiene despreocupada.

coki.jpg

En las redes de LAM compartieron los mensajes que la Coki le envió a Ángel de Brito, aclarando que no tiene nada contra Milett.

"Decile al streaming que deje de hablar pelotudeces. No son el centro del universo. Y mi Instagram no tiene nada que ver con Marcelo. Amo ver feliz a Marcelo, y con Milett nunca tuve problemas. Que respeten a los artistas que hace año laburan y ya tienen su lugar. No necesito de ellos", fue el descargo de la cordobesa.