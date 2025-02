El trágico detalle que Jorge Rial contó sobre More Rial y el padre de su segundo hijo

Es por eso que, debido a la complicada situación judicial de More Rial, será su padre quien se haga cargo del bebé. En su descargo al aire de Radio 10, Rial afirmó que está gestionando todo para llevarse a Amadeo a su casa, donde lo cuidará por el tiempo que sea necesario: "Lo único que me importa es mi nieto Amadeo, que está bien. En un ratito ya me voy a juntar con mi nieto. Va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera".

Carmen no estuvo de acuerdo con la decisión del conductor, afirmando que "un bebé tiene que estar con su madre". Tras escuchar las palabras del doctor Guillermo Capuya sobre la importancia de la lactancia materna, la conductora señaló: "Entonces sí, necesita de su madre. Yo entiendo que Jorge diga lo que diga. Y además lo entiendo como nunca, como nadie. Yo soy mamá. Y él va a defender a su hija pese a todo aunque diga que no, que es adulta".

Pero la decisión del conductor fue final, y no es la primera vez que la toma. Berardi recordó que el testimonio de Jorge fue clave para que Facundo Ambrosioni, ex de More Rial, ganara la tenencia de Francesco: "Él, de alguna manera, ayudó un poco a esa resolución porque el nene vivió cosas muy peligrosas en la casa de Morena, que yo, por supuesto, no voy a contar, pero Jorge me ha mostrado fotos del peligro que el niño vivía en la casa de Morena".

Morena Rial

Jorge Rial y la complicada situación de Morena Rial

Jorge Rial confesó que la seguidilla de crímenes a los que fue vinculados More Rial le provocó "mucho dolor" y también "vergüenza", pero que ve la detención de su hija como algo "inevitable". "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'", reveló al aire.

Tras asegurar que seguirá apoyando a Morena pero sin intervenir en la Justicia, el conductor de C5N se dirigió a las víctimas de sus supuestos crímenes: "Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", cerró.