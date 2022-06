El tremendo enojo de Ricardo Montaner con sus hijos Mau y Ricky en La Voz Argentina 2022

Todo pasó cuando Jazmín Sparta conquistó a todos en la audición a ciegas con una versión de El adivino, de Abel Pintos.

Tras todo este episodio, la jove de 19 años dijo: "No tendría que ni pensarlo, me parece que es una persona muy centrada y sabia, no solo en lo musical, me gustaría aprender mucho con él".

"Me bloquearon, quiero que lo sepas. También quiero que sepas que tengo una granja de pollos, y ellos eran parte de la herencia de eso. Yo quería que te vengas conmigo y ahora estos dos están desheredados, no les voy a dar ni un pollo", declaró Montaner.

"Quiero que elijas a Lali o a la Sole", pidió el cantautor a la joven que terminó eligiendo el grupo de los hijos tras escuchar el discurso de ellos.

"Yo puedo bloquear a Montaner una vez sola. Si me gasté este bloqueo, bloquear a mi padre, perder mi herencia... el único bloqueo a Montaner lo utilizamos con vos. Somos los que más hemos arriesgado por ti", señaló el hermano mayor del dúo.

Curioso amuleto con tatuaje incluido para un participante de La Voz Argentina 2022

En el programa La Voz Argentina 2022, se conoció una particular historia de un participante que se acercó al reality de Telefe con un juguete de plástico, que tiene nombre y hasta se lo tatuó.

Marco Díaz llegó al programa con un juguete de plástico (un gallo) al que bautizó como Rogelio y que le trasmite buena energía, según admitió.

“Rogelio es tan importante en mi vida que hasta lo llevo tatuado. Me dediqué muchos años a la música y, de golpe y porrazo, terminé medio bajón por un par de caídas. No toqué la guitarra ni canté por dos años”, contó el muchacho sobre su particular amuleto.

Soledad Pastorutti le consultó sobre ese juguete que tenía al lado mientras cantaba: “¡¿Qué hace ese pollo al lado tuyo?!”. A lo que el joven admitió: “Se llama Rogelio, él supervisa todo y acompaña”.

Al contar que lo tenía en su piel, Lali Espósito y La Sole se acercaron a que les muestre el tattoo. El participante detalló que lo había comprado en Montevideo durante un viaje, un día que venía de tomar unas cervezas y lo vio adentro de una red.

“Le dije al vendedor: ‘Lo tenés que liberar’. ‘Compralo’, me dijo él. No sé cuántos dólares lo pague...”, reveló Marco Díaz.