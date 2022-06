Curioso amuleto con tatuaje incluido para un participante de La Voz Argentina 2022

“Rogelio es tan importante en mi vida que hasta lo llevo tatuado. Me dediqué muchos años a la música y, de golpe y porrazo, terminé medio bajón por un par de caídas. No toqué la guitarra ni canté por dos años”, contó el muchacho sobre su particular amuleto.

Soledad Pastorutti le consultó sobre ese juguete que tenía al lado mientras cantaba: “¡¿Qué hace ese pollo al lado tuyo?!”. A lo que el joven admitió: “Se llama Rogelio, él supervisa todo y acompaña”.

Al contar que lo tenía en su piel, Lali Espósito y La Sole se acercaron a que les muestre el tattoo. El participante detalló que lo había comprado en Montevideo durante un viaje, un día que venía de tomar unas cervezas y lo vio adentro de una red.

“Le dije al vendedor: ‘Lo tenés que liberar’. ‘Compralo’, me dijo él. No sé cuántos dólares lo pague...”, reveló Marco Díaz.

La Voz Argentina 2022: se conecta con su hija con autismo por la música

Yanela Romina Toscano: tiene 34 años, vive en Avellaneda, y es madre de tres niñas: Valentina, Juana y Ema, la más chica, que tiene autismo y contó su fuerte historia en La Voz Argentina 2022.

La mujer contó que conecta con su hija con autismo a través de la música y conmovió a todos: “Cuando me entero que a mi hija más chiquitita la diagnostican con autismo fue un golpe durísimo para el papá y para mí”, reveló.

“Intenté incentivarla con la música que es lo que escucha desde la panza. Yo le canto y ella me conecta con la mirada, porque en los nenes con autismo es bastante difícil conectar”, explicó la participante.

Y admitió: “Y es un cable a tierra para mí jugar a cantar, y cantarle cuando se va dormir, cuando se va a bañar. Todo es con canciones, así que ella por suerte está bastante bien”.

“Me anoté en La Voz porque quiero que la gente me conozca, me escuche y poder transmitir con lo que hago”, explicó la cantante, quien terminó sumándose al equipo de Lali Espósito.