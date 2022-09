El tremendo gesto de Cinthia Fernández contra Luis Ventura

Mientras Tucho, el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco le realizaba las preguntas y ella se hacía la distraída, Cinthia fue consultada sobre si quería hablar con Luis Ventura, a lo que respondió con un gesto, a lo lejos, bastante desagradable.

Luego de la entrevista que el periodista le realizó el sábado a Defederico, la madre de Charis, Bella y Francesca salió con los tapones de punta hacia el ex Intrusos, notablemente disgustada por el reportaje al que ella también había sido invitada.

“Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”, indicó.

Las lágrimas de Matías Defederico al hablar del encuentro con sus hijas en pleno conflicto con Cinthia Fernández

Matías Defederico estuvo anoche con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América) y contó, con lágrimas en los ojos, cómo fue su encuentro con sus hijas, Charis, Bella y Francesca, en una cancha de fútbol, luego de que Cinthia Fernández le suspendiera las visitas.

“Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pa'", dijo el exfutbolista, al borde del llanto.

"Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un 'Hija te amo'. 'Pa, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa", añadió Defederico, quien evitó el contacto con Cinthia Fernández en el partido de sus hijas.

Al escuchar el emotivo testimonio de Matías, Luis Ventura le consultó: "¿Tus hijas están sufriendo esta situación?". Y Defederico señaló: "Sí, sin dudas. Yo hablo con ellas".