El tremendo mensaje de Alex Caniggia contra Mariana Nannis tras ser desalojado

Así las cosas, después de asegurar que para él su madre "no existe más", Alex Caniggia hizo un nuevo descargo desde sus Instagram Stories donde curiosamente mostró un acercamiento hacia su padre, Claudio Caniggia, con quien hace años no tiene relación. "Al final mi papá cuánta razón tenía" escribió el hermano de Charlotte y arrobó al Pájaro.

Alex Caniggia historias.jpg

Pero eso no fue todo, porque en otra historia virtual la pareja de Melody Luz compartió una foto suya entrenando en el gimnasio junto a un más que picante mensaje: "En mi mejor momento".

Y como para que quede bien clara su postura de ahora en más respecto de Mariana Nannis, el Emperador republicó un video de su mujer que lo grabó jugando con la hija de ambos con un cariñoso mensaje que dice "No conozco persona más tierna y demostrativa. Qué suerte la nuestra de tenerte", a lo que Caniggia le sumó: “Mi familia, lo único que me importa”. Esta historia, seguramente, continuará...

Embed

Las imágenes del lujoso departamento del cual Mariana Nannis echó a Alex Caniggia

En las últimas horas se generó un gran revuelo tras el descargo que compartió Alex Caniggia, donde relató cómo su madre, Mariana Nannis, lo echó del departamento en donde vivía junto a Melody Luz.

"Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'. Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento", contó el joven en TikTok.

Fue así, que en medio del escándalo, en el programa A la Tarde (América) dieron conocieron las imágenes de la lujosa propiedad en cuestión.

Embed

“Estamos hablando de un departamento valuado en alrededor de 700 mil dólares. Es un dos ambientes, de 50 metros o más, en el Hotel Faena”, explicó el periodista Diego Esteves.

“El Faena está dividido en dos grandes sectores. De un lado lo que es el hotel y del otro la parte trasera, que son las residencias. Ahí también viven Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli”, detalló.

En las imágenes difundidas por el programa, se puede ver un amplio living comedor con un largo sillón gris y una larga mesa mesa de cristal con sillas que mantienen las tonalidades del ambiente.