Grave acusación de Mariana Nannis contra Alex Caniggia tras haberlo echado de su departamento

En diálogo con A la tarde (América TV), Mariana Nannis le contestó a su hijo. "Nadie lo echó. Él se fue de común acuerdo", manifestó la ex pareja de El Pájaro Caniggia en comunicación con Diego Esteves.

"¿En qué condiciones te entregó el departamento?", le consultó el panelista y la mediática sorprendió con una fuerte acusación con su hijo: "El departamento lo dejaron detonado. Me vendieron los muebles que eran carísimos".

Diego Esteves también le preguntó por el descargo de Alex. "Habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tet...", replicó la rubia, picante.

Finalmente, Mariana Nannis cerró la conversación con el periodista con una frase fatal. "Desde el año 2012 que Charlotte y Alex vienen en el Faena. Ya me hice cargo de mis hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos", remató.

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito por haber criticado el triunfo de Javier Milei

Lali Espósito generó polémica el domingo desde las redes sociales luego de su mensaje a minutos de conocerse la victoria de Javier Milei con La LIbertad Avanza en las PASO 2023.

“Qué peligroso. Qué triste”, lanzó la cantante desde su cuenta de Twitter generando mucha polémica, apoyo y comentarios en contra, incluso de la colonia artística.

En este sentido, ante el revuelo que generó su postura política, Alex Caniggia salió con todo a cuestionar a la actriz y cantante por su mensaje contra Milei.

"Nadie es K gratarola manga de zurdos chorros hsdp", lanzó El Emperador desde su cuenta de Twitter, con un afiche donde decía que Lali había cobrado una importante suma de millones de pesos del Gobierno para dar un concierto en Neuquén.

Cabe recordar que Alex había celebrado el domingo el resultado de las elecciones y mostrado su total apoyo al economista y candidato a presidente.

“King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu..) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”, lanzó el mediático a pura euforia.