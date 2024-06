El tremendo mensaje de Majo Martino sobre Ricardo Canaletti: "Mal compañero"

En los comentarios, Ángel de Brito le preguntó: "¿Qué pasa Majo?". Sin embargo, hasta el momento, la periodista no dio precisiones sobre la situación que provocó ese tuit.

image.png

Majo Martino se encuentra en Nueva York, cubriendo de cerca el fanatismo de los hinchas argentinos que viajaron a esa ciudad para alentar a la Selección en la Copa América.

Al parecer, no hubo un entredicho al aire entre ellos, sino que la mala relación sería de larga data.

Ricardo Canaletti a los gritos e insultos contra un piquetero: "Sáquenlo del aire"

Ricardo Canaletti se puso furioso y expresó su indignación en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en El Trece, cuando vio en un móvil al piquetero Eduardo Belliboni.

"Para mí es un virus este señor. Me hace mal al corazón", manifestó el periodista. "A mí me da lástima que alguien le rehúya al debate... si no quiere discutir, que no ofenda", le contestó el dirigente social.

"Su opinión no es considerada. ¿Siempre lo mismo esto? Ponen al aire un tipo que es un virus. Un virus para la sociedad. Y no tiene con qué discutir", añadió Canaletti y remarcó: "¿De qué vive?".

El periodista de policiales empezó a gritar y a mostrarse cada vez más enojado. Incluso, pidió a Carmen Barbieri si podían terminar con la nota. "Estás acostumbrado a no laburar. Sos un juntapulgas que vive de los pobres, andá a laburar. Sáquenlo del aire”, exclamó.

Pese a la situación, la conductora decidió seguir con la entrevista, pero le resultó imposible hacerla porque su compañero continuaba sacado.