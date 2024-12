El triste anuncio de Rolando Barbano y la inesperada reacción de Marina Calabró: "Riesgos"

"Llenos de desafíos, emociones, aventuras y crecimiento profesional. También, de amistad, diversión y compañerismo. Me llevo la satisfacción de notas alucinantes y de momentos imborrables, siempre en equipo", escribió destacando al equipo del noticiero.

Luego, en otro posteo, compartió postales de la radio y simplemente expresó: "Adiós, Lanata Sin Filtro. Gracias por tanto!".

Ante tantas emociones y decisiones complicadas, Marina Calabró demostró su máximo apoyo para Rolando y le dejó palabras de contención en sus posteos.

"Estoy tan pero tan orgullosa de vos mi amor!! 'El mundo es de los audaces', decía mi viejo. Lo mejor está siempre adelante. La vas a romper porque sos The Goat. Te amo también porque te animás a tomar riesgos y a ir siempre por más. Vamos por un 2025 que sea suceso", le dedicó.

Rolando Barbano despedida

Rolando Barbano reveló cómo fue el encuentro con Iliana y Coca en el cumpleaños de Marina Calabró

Rolando Barbano fue el gran invitado el festejo familiar de Marina Calabró por su cumpleaños número 51 y allí compartió un lindo momento con Coca e Iliana Calabró.

En charla con el programa Intrusos, América Tv, el periodista de policiales comentó sobre ese encuentro: "Estuvo muy bien, muy feliz, todo impecable".

Y en cuanto aquella polémica por su supuesto desplante a Iliana que quedó registrado ante las cámaras de LAM, Rolando Barbano comentó: "No había nada que aclarar, fue un invento y eso se desarrolla en algunos medios, en otros no".

"No es que no la vi (a Iliana), no tenía ganas de charlar adelante de ella en cámara. Imaginate si vos te encontrás con tu cuñada y hay una cámara apuntándote para registrar el diálogo", continuó.

Y dejó en claro por qué evitó cruzar palabras con la hermana de su pareja delante de la cámara: "No me inhibe, me rompe las pelo...".

"Coca es adorable, una diosa. Charlamos de cosas de familia con Coca, Iliana, todo bien", explicó Rolando Barbano. Y luego Guido Záffora contó que Marina y Rolando "pasarán juntos la Navidad".