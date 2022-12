El triste vaticinio de Pitty, La Numeróloga sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No veo que..."  

“Me voy más al futuro: ellos se están exponiendo mucho. No se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella” disparó de movida, e inmediatamente sentenció: “No veo que sea una relación duradera. Creo que es una pasión de jóvenes y que están disfrutando… No creo que la relación tenga mucha continuidad”.

Pitty sobre Tini y de Paul - no la está cuidando 1 - captura LAM.jpg

Al mismo tiempo, la numeróloga aseguró que Rodrigo de Paul está siendo "un poco desprolijo" con Tini. “Una cosa es cuando son novios solteros y otra cosa es cuando hay una familia de por medio. No es una relación que sea muy duradera”, repitió segura una vez más.

En ese momento se coló la figura de Camila Homs. "Él tiene un año 9, un número que dice que si dejás cosas pendientes volvés al punto de nuevo de partida”, explicó la vidente y sumó: “Hay cuestiones pendientes n los afectos de su relación anterior. No es una relación que esté totalmente resuelta”, explicó contundente Pitty La Numeróloga.

Por otro lado, la vidente habló de una nueva relación de Tini Stoessel en un futuro no muy lejano . “A ella la veo con una persona del exterior, con más estructura. Puede ser su próximo mánager. Esto va a ser más adelante”, disparó firme y dejó abierta la chance de sea un hombre extranjero.

Tini Stoessel reveló en LAM por qué se enamoró de Rodrigo de Paul: "Fue su manera de..."

Hace unos días Tini Stoessel fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde habló de todo, incluso de las críticas que recibió por ir a Qatar para alentar a su novio, Rodrigo de Paul.

Así tras referirse a su carrera y la salud de su padre, entre otros temas, la cantante reveló a corazón abierto qué fue lo que la enamoró de De Paul: "Su manera de ver la vida y la manera que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes", comenzó.

tini en lam .jpg

Tini aseguró que se enamoró de "el amor por su familia sus hijos, su familia, sus amigos de toda la vida, por su manera de ver la vida".

"Esta emoción es de lo feliz que estoy, de terminar el año así. Las personas saben como soy, cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquila y en paz", cerró sobre las críticas que recibió por su relación con Rodrigo de Paul.