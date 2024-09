El ultimátum de Furia a uno de sus fans: "Tengo que darla de baja"

"Furiosos, ¿de quién es esta cuenta? Avisen por que si no tengo que darla de baja", expresó, indignada.

Furia remarcó que esta no es la primera vez que informa de forma pública de la existencia de perfiles que lucran sin su permiso. "Este es el tercer llamado y aviso de no monetizar con mi imagen", agregó.

La ex GH dijo que no tendrá piedad si se trata de un perfil para hacer dinero y no de un fan real. "Esta no es una cuneta fan. Es un abuso de mi imagen. También cuenta con canal de YouTube", sentenció.

Furia destrozó a La Tora por su nominación a los premios Martín Fierro 2024 y lanzó una dura acusación

Hace unos días se conocieron las nominaciones de los premios Martín Fierro 2024. A muchos tomó por sorpresa que La Tora de Gran Hermano fue elegida por los miembros de APTRA para integrar la categoría Revelación.

Hay quienes sugirieron que en esa categoría tendría que haber estado Furia, que fue la protagonista de todos los programas por su por participación en el reality de Telefe.

En Toda, el ciclo de Alex Caniggia en Carajo, la entrenadora de crossfit se mostró notablemente enojada con la nominación de La Tora y deslizó que la rubia hizo favores sexuales para crecer profesionalmente.

"Como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie... Yo no tragué wa… ni chupe ninguna p…. ¿Qué pasa? A mí no me ternan. Suben a una que todos saben en Telefe que chupó p…, y lo sabe todo el mundo", exclamó, indignada.

Además, Furia vinculó a La Tora con el productor ejecutivo de Gran Hermano. "Yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad. Sí, sí, al que le chupa la p… es a Martín Morillo. Listo, lo dije”, sumó.

Y remató: "Por eso renuncié y por un montón de cosas más. No me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p…”.