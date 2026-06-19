Paula Chaves explotó por las críticas que recibe sobre su cuerpo

La modelo también contó cómo la afectan los comentarios que recibe en las redes cada vez que sube una foto: "Me pongo un conjunto blanco y la gente en redes sociales me pone: 'Ay, es una heladera, se le nota la panza, debe ser que está embarazada'". Y reconoció la contradicción que le genera querer mostrarse indiferente ante las críticas: "Trato de deconstruirme y mostrarme natural. Quiero ponerme un vestido blanco, me chupa un huevo lo que opines, pero al mismo tiempo subo la foto y está todo el mundo abajo diciendo: 'Parece un termotanque, es una heladera', ¿entendés?".

Pese a todo, Paula encontró en su hija Olivia la principal motivación para mostrarse auténtica: "Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microtanga, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija, porque quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que tiene un cuerpo que no le avergüenza de mostrarlo". Y cerró con un mensaje contundente: "Yo a mi hija le voy a demostrar que mi cuerpo es hermoso como es, y que por haber tenido a ustedes tres tengo el cuerpo hermoso que tengo".

¿Qué dijo Paula Chaves de su vínculo con Zaira Nara?

Paula Chaves salió a aclarar cómo está hoy su vínculo con Zaira Nara, después de que una foto de ambas juntas en el lanzamiento de una marca en un shopping porteño desatara rumores de reconciliación. La conductora habló en Puro Show (El Trece) y fue directa: "No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto". Reconoció que hubo un acercamiento cordial en el evento y que el clima entre ellas mejoró con el tiempo, pero remarcó que eso no implica una vuelta a la amistad que supieron tener.

Sobre la foto que se viralizó, Paula explicó que fue algo espontáneo, surgido del saludo y el pedido de otras personas presentes, y descartó que eso signifique una reconciliación real: dijo que hay diferencias y momentos distintos, que hoy no son amigas pero que se vieron en un evento y está todo bien. Aun así, dejó una puerta entreabierta al señalar que los vínculos van cambiando y madurando, y que nunca se puede ser tajante con esas cosas.

El reencuentro entre Chaves y Nara se había dado semanas atrás en la inauguración de un local de Miniso en el shopping Dot, donde se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes, poniendo fin a años de enemistad cuyo origen nunca quedó del todo claro (circularon versiones que lo vinculaban a Facundo Pieres y a la filtración de un mensaje privado de la China Suárez). El gesto que destrabó el conflicto fue un mensaje de apoyo que Zaira le envió a Paula tras la muerte de Moro, su perro de casi 16 años, lo que abrió la puerta a un cara a cara inesperado en un local de una diseñadora que ambas frecuentan.