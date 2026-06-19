Se conoció la tajante respuesta de Celia Messi a Flor Peña tras sus disculpas: "Sabe que..."

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña 1

En la siguiente historia, Latorre detalló cuál fue la respuesta: "Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y admira. Además, espera que se puedan juntar a tomar un café".

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña

Y cerró con unas palabras de admiración hacia la mamá del capitán argentino: " Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un apaluso para la mamá de Leo".

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña 2

Qué dijo Jorge Messi sobre lo ocurrido en Luzu TV

Celia Messi se comunicó con Ángel de Brito luego de la polémica que se generó por la información que Flor Peña dio al aire sobre Jorge Messi en LAM. En ese intercambio, la mamá de Lionel Messi le hizo saber su postura y aceptó las disculpas de la conductora, dejando en claro que entendía que no había actuado con mala intención.

En medio de la conversación, el conductor también reveló una particular reacción de Jorge frente a la repercusión que tuvo el episodio. Con humor, el papá del capitán de la Selección habría tomado la situación con tranquilidad y hasta se habría sorprendido por el revuelo generado.

"Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'. 'Pobre, siempre mira a LAM conmigo', o sea, Celia lo obliga a mirar a LAM", contó De Brito, mostrando el lado más descontracturado de la familia Messi ante la polémica.