Qué ocurrió con el público de Florencia Peña en el teatro después del escándalo en Luzu

“Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal”, señaló la cronista al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.

Embed

Uno de los momentos más esperados se produjo al finalizar la función, cuando las actrices salieron a agradecer el acompañamiento de los presentes. Allí se concentraba la mayor expectativa respecto de la reacción de la audiencia.

Sobre ese instante, Martorelli destacó: “El momento del final, que era el que más expectativa generaba, también la gente aplaudió y ovacionó. No hubo abucheos ni comentarios por lo bajo”.

Horas antes de subir al escenario, Florencia Peña había enfrentado públicamente la situación y expresó su arrepentimiento por haber difundido la información errónea durante la transmisión de Luzu TV. Visiblemente afectada, manifestó: “Lo único que tengo para decir es que pido mis sinceras disculpas”.

Asimismo, reconoció el alcance que tuvo el episodio y aseguró que jamás buscó causar daño con lo ocurrido. “No estoy muy acostumbrada a que me ataquen y me duele cuando lo hacen. Y si yo genero dolor, como a veces siento que me generan a mí, salgo y pido disculpas”, sostuvo.

Por último, la actriz explicó que durante el programa recibió la información desde la producción y que decidió confiar en los datos que le habían acercado en ese momento.

Florencia Peña en Las Hijas tras anunciar la falsa noticia de Jorge Messi - captura Arriba Argentinos

Qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

La fuerte repercusión que generó la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, difundida por Florencia Peña durante una transmisión en vivo, continúa provocando cambios importantes dentro de Luzu TV. Luego de que Nicolás Occhiato resolviera poner fin a El Show del Verano, ahora trascendió que Marley tampoco seguirá formando parte del proyecto.

El ciclo, que reunía a Florencia Peña y Marley en una versión adaptada al universo del streaming, quedó en el centro de las críticas tras el episodio que sacudió al canal. La controversia estalló cuando la conductora comunicó al aire una información que no contaba con ninguna confirmación oficial.

Por estos días, Marley permanece en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 junto a Ian Lucas. En ese contexto, estaba previsto que Florencia Peña viajara para incorporarse a la cobertura del evento deportivo. Sin embargo, la situación que atravesó el programa modificó por completo esos planes y el viaje finalmente no se concretará.

Embed

Consultado por LAM (América TV), Juan Otero, hijo de la actriz, admitió que no tiene precisiones sobre el futuro que tendrá el formato. “Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”, manifestó al referirse a las intervenciones que Marley realizaba desde Estados Unidos.

Más tarde, la panelista Juli Argenta aportó nuevos detalles sobre la situación y aseguró que la conductora mantuvo una charla con Marley. “Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, explicó.

Por otro lado, Juan Otero reveló que el viaje familiar que tenían organizado para asistir al Mundial fue suspendido. “Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”, sostuvo.

De esta manera, el programa que durante el verano había conseguido instalarse con un estilo relajado, entrevistas y momentos distendidos llegó a un final inesperado, en medio de una de las polémicas más resonantes que debió afrontar Luzu TV desde su nacimiento.