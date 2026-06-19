Revelan quién es el joven con el que Juanita Tinelli se besó delante de Bautista Cuiña: "Nuevo novio"

Quién es Junior Hernández

En su cuenta de Instagram, donde aparece bajo el usuario @juniorh66, acumula más de 3.100 seguidores y sigue a cerca de 500 personas. A través de su perfil, el joven suele mostrar distintos aspectos de su vida cotidiana, desde viajes y vacaciones en destinos exclusivos hasta reuniones con amigos y momentos compartidos con su familia.

Su feed combina postales de salidas, eventos sociales y encuentros con su círculo más cercano, dejando ver un estilo de vida activo y muy ligado a la noche y al ámbito gastronómico.

Entre las publicaciones también se pueden encontrar imágenes de etapas anteriores de su vida sentimental, incluida una foto junto a su expareja, Pamela Barudi, que todavía permanece en su perfil y que volvió a llamar la atención ahora que su nombre comenzó a sonar con fuerza por su vínculo con Juanita Tinelli. De hecho, la hija de Marcelo Tinelli la sigue.