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Revelan quién es el joven con el que Juanita Tinelli se besó delante de Bautista Cuiña: "Nuevo novio"

Salió a la luz el nombre de quien sería el nuevo novio de Juanita Tinelli, el mismo joven con el que fue vista a los besos delante de Bautista Cuiña antes del escándalo que se desató en un boliche porteño que terminó en denuncia por violencia de género.

19 jun 2026, 21:29
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Revelan quién es el joven con el que Juanita Tinelli se besó delante de Bautista Cuiña: Nuevo novio

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Revelan quién es el joven con el que Juanita Tinelli se besó delante de Bautista Cuiña: "Nuevo novio"

A una semana del fuerte escándalo que protagonizaron Juanita Tinelli y su expareja, Bautista Cuiña, en un boliche de la Costanera porteña, surgieron nuevos detalles sobre la polémica. En las últimas horas, se conoció la identidad del joven con el que la hija de Marcelo Tinelli habría sido vista a los besos dentro del local bailable, que sería la persona con la que habría iniciado un romance.

Según revelaron en El Observador, se trata de Junior Hernández, un empresario gastronómico dedicado al rubro de los foodtrucks en Tigre. La versión cobró aún más fuerza en las últimas horas, ya que ambos fueron vistos juntos al salir de la obra Sex. Según trascendió, Juanita abandonó el teatro abrazada a él. "El nuevo novio", introdujo Franco Mercuriali.

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"Este chico, que es con el que sale en la nota y que la va abrazando, es con el que estuvo a los besos en el boliche", contó Maribel Leone.

"Junior Hernández, 20 años, estudiante de Ciencias Políticas. Es muy amigo del hijo de Sergio Massa y muy amigo de Macarena Alifraco, del arco caputista", detalló Tomás Díaz Cueto al brindar información sobre el joven que fue señalado como el nuevo interés sentimental de Juanita.

Quién es Junior Hernández

En su cuenta de Instagram, donde aparece bajo el usuario @juniorh66, acumula más de 3.100 seguidores y sigue a cerca de 500 personas. A través de su perfil, el joven suele mostrar distintos aspectos de su vida cotidiana, desde viajes y vacaciones en destinos exclusivos hasta reuniones con amigos y momentos compartidos con su familia.

Su feed combina postales de salidas, eventos sociales y encuentros con su círculo más cercano, dejando ver un estilo de vida activo y muy ligado a la noche y al ámbito gastronómico.

Entre las publicaciones también se pueden encontrar imágenes de etapas anteriores de su vida sentimental, incluida una foto junto a su expareja, Pamela Barudi, que todavía permanece en su perfil y que volvió a llamar la atención ahora que su nombre comenzó a sonar con fuerza por su vínculo con Juanita Tinelli. De hecho, la hija de Marcelo Tinelli la sigue.

     

 

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