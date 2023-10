El emotivo relato de Juariu sobre su lucha contra el cáncer de mama

Vicky mencionó que la detección temprana fue clave. "Haber ido rápido a hacerme los chequeos es lo que me salvó la vida", remarcó la influencer.

Juariu dejó un mensaje de enorme concientización. "¿Sabías que el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo se curan? Es muy importante que te hagas los controles. No tengas miedo", agregó.

La panelista de Telefe narró que otras mujeres, que también tuvieron cáncer, le han manifestado que realizarse un estudio a tiempo es clave. "Hablo todo el tiempo con chicas que pasaron los mismo que yo", enfatizó.

Por último, Vicky dejó una frase alentadora sobre esta enfermedad. "En este día de concientización mucha fuerza a todas las que la luchan la lucharon o la tengan que luchar. Se puede vencer al cáncer de mama!", cerró.

El valiente relato de Natalie Weber a 6 años de vencer el cáncer de mama: "Le decía a Mauro que si no estaba...."

En 2016, la vida de Natalie Weber cambió por completo para siempre después de que en un chequeo médico tras perder un embarazo de pocos meses se detectó que tenía cáncer de mama. La modelo se aferró al amor de su marido Mauro Zárate y sus dos hijos, Rocco y Mía.

Semanas atrás, Natalie conmovió a todos en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, al cumplirse seis años de que venció esa dura enfermedad.

"6 años de que me curé", comenzó su valiente relato. Y siguió: "Duró todo un año, en el 2016 me lo detectaron y me operaron. Y a los seis meses volví a un control y había vuelto. Cuando me lo detectaron tenía 30 años. Bañándome sentí una bolita, yo había perdido un embarazo, fui a mi médico y él me decía que tenía que ver con la pérdida de ese embarazo".

"Me hice todo tipo de estudios hasta que sale que tenía tres tumores. Mi médico me decía que me quede tranquila, que no me iba a morir. La contención de la familia fue clave", explicó con mucha entereza.

Y recordó sobre ese duro momento: "Yo le decía a Mauro que si el día de mañana no estoy quería que él rehaga su vida, que mis hijos tengan una imagen materna. Los primeros 15 días no salí de la cama, hice mucha terapia que me salvó muchísimo y mi mamá se instaló en mi casa. Ahí te das cuenta que la plata no te salva".