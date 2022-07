El viaje de Luciana Salazar a Europa, ¿y encuentro con Julián Álvarez?

“Hay un viaje secreto de Luli, que estaría en una luna de miel con Julián Álvarez. El ya ex jugador de River llegó a Manchester casi en el mismo momento, prácticamente, que Luciana viajó con rumbo desconocido. La fuimos a buscar y a la hora de hablar de su destino romántico fue misteriosa”, indicó el conductor.

Luli ya se muestra relajada desde Europa a través de sus historias en Instagram y compartió una postal de un día a puro sol desde MonteCarlo, Mónaco.

“Me voy a hacer un tour por ahí”, fue la frase que le dijo Salazar al mencionado programa de El Trece ante la consulta del viaje. Y el conductor agregó: “Matilda está en Ibiza con los abuelos, pero ella no viaja directamente para allá sino que va a un lugar secreto”.

“Estamos en condiciones de afirmar que se encuentra con Julián en Europa. Es un romance hot y secreto”, destacó contundente Lussich.

Increíble reacción de Martín Redrado al enterarse el romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez

Desde hace días circulaba el rumor de que Luciana Salazar estaba en amores con un futbolista y luego se supo que el afortunado que deslumbró a la rubia es Julián Álvarez.

Desde Socios del espectáculo, El Trece, fue uno de sus conductores, Adrián Pallares, quien al referirse al tema aseguró que el economista Martín Redrado está absolutamente shockeado por el romance de su ex pareja con el joven deportista, después del sugerente posteo que subió Luli a sus historias virtuales tras confirmarse la relación.

Allí festejaba una frase que decía “Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota. Reeee”.

Así, ante los comentarios de los integrantes del ciclo calificando de picante la storie de Luciana Salazar, Adrián Pallares disparó picante: “Qué mensaje para uno que yo sé”, mientras que Lussich echó más leña al fuego al decir: “Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido”.

En tanto, Pallares detalló sobre la reacción del ex de Salazar al saber que Luli ya enterró definitivamente lo que hubo entre ellos: “Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender”.

Y no conforme con ello, aseguró: “Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas”.