El vidente que consultó Marcela Tauro para saber cómo le irá a la Selección en el Mundial Qatar 2022

Crueldad extrema con Tini Stoessel en redes sociales por la lesión de Rodrigo De Paul en el Mundial

"Yo sigo un vidente, que no es de acá, es de afuera, y dijo que Argentina gana el Mundial... llegamos a la final. ¿Y con quién llegamos a la final? ¡Con Inglaterra!", reveló la panelista del programa de Flor de la V.

Por último, Tauro mencionó que José Fuentes viene acertando con sus pronósticos y recomendó seguirlo en las redes. "Fuentes dijo que Inglaterra le gana a Francia. Croacia le gana de Brasil. Este señor está dando mucha data y lo pueden ver porque tiene un canal de YouTube", cerró.

El inesperado malestar entre Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse

Hace unos días, Susana Giménez viajó a Qatar para alentar a la Selección nacional. La diva viajó junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos, Lucía y Manuel, para seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni.

Sin embargo, algo arruinó el buen humor de la figura de Telefe. Según contaron en A la tarde (América TV), Mecha regresó a Buenos Aires y se instaló en la casa de su madre en Barrio Parque.

¿El motivo? "Se sintió sola porque Susana fue a disfrutar del Mundial, pero también a trabajar, a grabar cosas con Marley", precisó Luis Ventura en el ciclo de Karina Mazzocco.

La diva no tomó para nada bien esa decisión de su hija. "Mecha no se sintió a gusto. Por eso, se volvió. Pasa que a Susana esto no le cayó bien", cerró el periodista.