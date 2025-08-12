A24.com

¿Dedicatoria?

Cómo reaccionó Thiago Martínez, expareja de Tamara Báez, a la reconciliación con L-Gante

Mientras que Tamara Báez celebra su reconciliación con L-Gante, Thiago Martínez publicó varias imágenes que muestran que la herida por la ruptura con la influencer sigue abierta.

12 ago 2025, 17:54
Thiago Martínez, ex pareja de Tamara Báez, se pronunció en redes sociales tras la reconciliación entre la influencer y L-Gante.

Como en toda historia de amor, siempre hay alguien que se lleva la peor parte. En este caso, el desconcertado fue el joven, quien no esperaba la noticia que se difundió en todos los medios. En uno de sus posteos en Instagram se lo ve arriba de una moto mientras suena una canción que incluye la frase "enamoraste a un malo sin ser una nena fina".

Historia de Thiago Martínez, ex de Tamara Báez 3

De inmediato siguió reflexionando, a priori parecía ser por la ruptura sentimental con Báez. "Actitud por actitud. Yo no cambio de un día para el otro", escribió reposteando una frase de redes.

Historia de Thiago Martínez, ex de Tamara Báez 2

Lo llamativo de esta historia es que, hasta hace poco, Thiago y Tamara habían viajado juntos al Caribe y se los veía más felices que nunca. Sin embargo, ahora la situación parece haber dado un giro inesperado.

La manera que eligió L-Gante para confirmar su reconciliación con Tamara Báez

Luego de que L-Gante compartiera un video junto a su expareja, Tamara Báez, y su hija Jamaica, el referente de la cumbia 420 rompió el silencio en Los profesionales de siempre (El Nueve), donde confirmó su reconciliación con la influencer.

Durante la entrevista, la conductora Flor de la V le preguntó: "¿Volviste con Tamara?" A lo que Elián respondió: "Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate".

El músico también contó cómo se dio el reencuentro con Tamara. “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija nunca había ido, así que me acerqué a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”, explicó.

Más tarde, uno de los panelistas le preguntó si siempre había estado enamorado de Báez, a lo que él afirmó que sí.

Luego, Estefi Berardi indagó sobre si Wanda Nara había sido un “pasatiempo”, y él respondió contundentemente: “Olvidate que sí”.

Por último, el cantante habló sobre el encuentro que tuvo con Wanda el pasado fin de semana, durante la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela. “A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro, estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”, concluyó.

