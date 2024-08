Escándalo con Furia en un evento en Uruguay: enojo, gritos y las fotos de su particular look

Furia se enojó y discutió fuerte con los organizadores de La cena de los famosos, un evento organizado por Juan Herrera a beneficio de la Fundación ProCasmu que se realizó en el exclusivo hotel Radisson de Montevideo.

"Furia discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de la cámaras no vuelve al evento. Se fue a encerrar a su cuarto", precisó la cuenta de X de @elejercitodelam.

La tatuada no tenía intensiones de dar notas a los medios y se generó un momento de mucha tensión en el lugar. Incluso, la ex GH les pidió enfurecida a los periodistas y camarógrafos que borraran las imágenes que habían tomado de ella.

Una hora después de discutir con los periodistas y organizadores del evento, a Juliana la pudieron convencer que bajara de su habitación y finalmente participe de la cena para la cual fue contratada.

No es la primera vez que Furia se muestra molesta con la prensa y esta vez ocurrió en un evento en Uruguay. Mirá las imágenes.

El contundente pedido de Furia que decepcionó a sus fanáticos: "Por respeto mutuo"

Luego del éxito que tuvo tras su paso por Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione comenzó a trabajar en el programa de streaming Toda, conducido por Alex Caniggia en canal Carajo.

Lo cierto es que sus declaraciones programa a programa dieron mucho que hablar y parece que los fanáticos de la ex hermanita expresaron el deseo de formar parte de una tribuna en el estudio.

Sin embargo, Juliana decidió ponerles un freno y emitió un contundente comunicado en su cuenta de X para pedirle a sus seguidores que dejen de concurrir a la puerta de canal para encontrarse con ella.

“Furiosos actualmente no recibimos público en Carajo. Les pido amablemente que no asistan al estudio. Primero por respeto mutuo. Segundo porque ya marqué varias veces que no asistan. Gracias por entender”, escribió la entrenadora.

Como era de esperarse, el mensaje no cayó muy bien en sus seguidores, quienes la acusaron de tratarlos de molestos. "No para nada. No es por ahí el mensaje", aclaró ella.

"Es No se caguen de frío, no esperen afuera dos horas para verme. El momento para vernos va a llegar a los q no pudieron verme. El tema es que es mucha cantidad de gente", aseguró.