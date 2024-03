El video del inesperado encuentro entre Paula Chaves, la China Suárez y Gimena Accardi

Todo se dio por el cumpleaños de la actriz y modelo Mery del Cerro, que aún mantiene amistad con las tres y por eso las invito a su cumpleaños. En el mismo también había figuras como Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat, Cande Vetrano, entre otros.

"Paula Chaves, Gime Accardi y La China Suarez. Las tres entadas juntas en el cumple de Mery todas insieme! También estaban Lali y Cande Vetrano!", escribió Pochi de @gossipeame al notar este destalle en el video compartido por la cumpleañera.

Zaira Nara reveló la verdad detrás del supuesto reencuentro con Paula Chaves

Es de público conocimiento que hace un tiempo la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin. Sin embargo, siendo colegas, ambas siguen coincidiendo en infinidad de eventos y cuestiones laborales.

Así las cosas, esta semana la mujer de Pedro Alfonso compartió una confusa imagen desde un desfile donde se veían sus pies junto a un calzado que coincidía con el que llevaba Zaira esa noche.

A raíz de la incertidumbre que se generó sobre un posible reencuentro de amigas, en LAM (América) hablaron con la hermana de Wanda y le pidieron detalles de lo sucedido.

“Era un posteo que subió, no sé si Pau o Mery, que eran ellas dos. No se si las zapatillas de Pau y las botas de Mery pero bueno, habíamos ido al mismo desfile y las botas eran muy parecidas a las mías. Creo que fue Juariu que hizo como una conexión pero no era yo”, aclaró.

De todas formas el cronista le preguntó si existió algún acercamiento durante la velada y ella contestó: “Compartimos evento, agencia, gimnasio, supermercado pero no charlamos, si nos saludamos. Que ganas de buscar roña".

“Vos me preguntaste si charlamos, para mi una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, evento, la realidad es que no podes tener una charla muy profunda, es hola cómo andas y te sentás”, concluyó.