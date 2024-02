Paula Chaves discutió con Pedro Alfonso en plena entrevista y le advirtió: "Lavate la boca"

A lo que Pedro Alfonso irrumpió con humor: “Yo veía fotos de (Roberto) Giordano y no la veía a Paula”, recordando los clásicos desfiles que organizaba el peluquero.

“Pero Giordano no es parámetro de nada”, le dijo al instante Paula. Y Pedro contestó: “Yo era productor y no era importante como productor, no era figura”. Y su esposa le dijo: “Todos somos importantes, cada uno es bueno en lo que hace, por favor”.

Luego, la modelo recordó sus inicios en los desfiles del diseñador Jorge Ibañez y le hizo una tajante aclaración al padre de sus tres hijos tras su comentario.

“Yo todavía no era nadie y estaba llena de grosas (…). Tenía 20 años y él me dijo ‘Quiero que abras el desfile’ y mandó a ponerles a todas un flequillo para imitar mi look y no me lo olvido más eso. Así que lávate la boca antes de hablar de mi”, cerró Paula Chaves firme ante la risa de Pedro y todo el panel del programa.

Paula Chaves apuntó contra Flor Vigna tras las versiones de romance secreto con Pedro Alfonso

Después de que resurgieran hace unos días los rumores de infidelidad de Pedro Alfonso a su mujer con Flor Vigna allá por 2018, cuando la ex Combate era la compañera del actor en la pista del Bailando, donde Gustavo Conti fue sindicado de ser quien habría filtrado la información, Paula Chaves disparó dura contra la intérprete de Picaflor.

En diálogo con LAM, América Tv, Chaves no ocultó su incomodidad frente al tema pero fue clara y apuntó directa contra Vigna. “Ella no sabe manejarse”, aseguró.

Y argumentó su comentario, al recordar “Lo mal que contestó y cómo se la agarró con Noelia Marzol, lo nerviosa que se puso queriéndose hacer la picante y que no le salió, todo lo que hizo en el Bailando”.

Fue allí cuando Paula Chaves se sinceró por completo.“Soy políticamente correcta hasta que me agoto. No es fácil estar en el jurado, yo estuve y preferí mantenerme (…) Todo esto empezó por querer promocionar su tema con Noe y le salió mal”, apuntó la esposa de Alfonso.

Y concluyó tajante sobre el comportamiento de Vigna tras aconsejarle que no intentase tomar protagonismo en su suplencia como jurado del Bailando: "Es lo mejor. Se lo dije en el sentido de que no hable de más. Como que siento que uno está tranquilo y bien, y no podía sentarme ahí a querer ser más protagonista que el resto del jurado”.